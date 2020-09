La modelo Chrissy Teigen y su marido, el cantante John Legend, no pueden estar más felices a la espera de su tercer bebé. Sin embargo, ahora mismo seguramente esté más contento él que ella. La top y empresaria está teniendo serios problemas con su tercer embarazo, algo que no se esperaba, puesto que los dos anteriores fueron de lo más tranquilos, pero esta vez la cosa se le ha complicado, y ha contado sin tabúes lo que le está ocurriendo: tiene unos terribles dolores que, prácticamente, no le permiten levantarse de la cama, y con lo que es ella, que siempre está de arriba para abajo, le está costando horrores quedarse postrada.

"No sabía que el reposo en cama significara que tenía que quedarme ahí todo el día. Pensé que el reposo era relajarte, estar en casa... Pensé que podría descasar en el sofá", comentaba en sus redes sociales bastante hastiada, y es que ahora sólo se encuentra más o menos cómoda cuando está tumbada, así que no le va a quedar más remedio que ir acostumbrándose, porque aún le quedan varias semanas hasta salir de cuentas.

Revela el sexo del bebé por error

En esas estaba Chrissy, quejándose a través de sus Stories de sus dolores y sus días y noches tumbada en la cama, cuando, sin darse prácticamente cuenta, revelaba el sexo de su retoño al referirse al bebé como 'him' ('él'), para acto seguido llevarse las manos a la boca por la 'cagada'. Al ser en directo, ya no podía hacer nada, así que se lo tomó con humor y hasta subió el momentazo a su perfil. '¡Ups!', decía con sorpresa, así que ya sabemos que a Luna Simone y Miles Theodore les espera ¡un hermanito!

