A pesar de sus recientes problemas con el azúcar debido a la diabetes que padece, Kiko Rivera no pierde el sentido del humor.

Aunque el DJ está embarcado en nuevos proyectos musicales, no descarta dedicarse a otro trabajo que te va a sorprender y mucho.

.... y cuando decimos en lo que sea, ojo que no nos quedamos cortos. Tan solo hay que echar un ojo a la última publicación del DJ en su perfil de Instagram para comprobarlo. Y es que el marido de Irene Rosales es muy consciente de la crisis económica que nos rodea debido a la pandemia de coronavirus, más aún cuando s us cuentas bancarias eran objeto de polémica hace poco, por lo que no le dolerían prendas si tuviera que dejar la música y cambiar de profesión. Hasta tal punto quey ya se ofrece para probar suerte.

Instagram Kiko Rivera

“La cosa está tela de chunga... Ahora también disponible para muñeco de tu tarta de bodas 🤣🤣. Comenzamos la semana con humor, Feliz Lunes familia❤️💋”, escribe Kiko Rivera junto a una foto en la que se le ve de jovenzuelo vestido con el uniforme de gala de escolta del trono del Santísimo Cristo de las Tres Caídas procesionando con la hermandad de la Esperanza de Triana por las calles de Sevilla en la Semana Santa de 2003 a sus tiernos 19 años.

Instagram Kiko Rivera





Y es que aunque Kiko Rivera es muy devoto de la Semana Santa sevillana y vive con pasión y fervor esta celebración religiosa desde niño, no ha podido evitar tirar de humor y reírse de sí mismo al rescatar del cajón del olvido esta foto antigua. Él mismo compara su aspecto entonces, sable en mano, con una de las clásicas figuritas de novio que se ponen en las tartas de boda.

Un sentido del humor que demuestra el buen momento personal que atraviesa ahora que la paz reina en la familia Pantoja. Prueba de ello es el cariñoso mensaje que el DJ dedicaba a su hermana en redes al saber que Isa se ha matriculado en la universidad para estudiar Filología Inglesa. Otra prueba es el buen rollo que tiene ahora con su cuñado Asraf a quien apoya en su debut musical. Y es que Kiko Rivera está de lo más familiar últimamente, como este mismo fin de semana que visitaba a su madre, Isabel Pantoja, en Cantora con sus dos hijas para que nietas y sobrinas disfrutaran de “charlas” muy interesantes, según ha contado en Instagram.

Mientras tanto, en Madrid, su mujer cumplía con su trabajo de colaboradora en 'Viva la vida'. El domingo, Irene Rosales abandonaba por unos instantes el plató del programa para visitar a Anabel Pantoja en el pisito instalado en Mediaset donde la andaluza participa en solitario en el reality 'Sola/Solo'. Kiko Rivera también ha apoyado a su prima en este nuevo reto televisivo pero lo hizo desde la distancia con un mensaje de vídeo.



