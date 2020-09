A pesar de que el 2020 ha sido, y está siendo, muy duro para todos, somos capaces de encontrar momentos bonitos, y una de esas personas es Diego Matamoros, que está feliz por poder celebrar la reconciliación con su familia. El colaborador ha utilizado su canal en MTMad para contar cómo está siendo la reconstrucción de la paz familiar, especialmente con su padre, Kiko, y su hermana Laura, y no puede estar más feliz: ha calificado como "un regalo" la (carísima) cena que tuvieron hace sólo unos días en el centro de Madrid, pero ha sido honesto: "Si hace un año, o incluso 3 meses, me dicen que me iba a sentar a cenar con mi padre, no me lo creo ni de coña".



"Me da bastante pena que nos hayamos perdido 22 años de nuestra vida porque, y mi padre lo ha dicho, se enamoró de la mujer que no se tenía que haber enamorado", ha empezado fuerte Diego, refiriéndose a Makoke pero sin mencionarla. "A toro pasado, se ha dado cuenta de las cosas, aunque es una persona que es complicado que te dé la razón o que te pida perdón… pero bueno, ésta es su forma de pedir perdón, intentado obviar lo que ha pasado y acercándose a sus hijos. Y no sólo a sus hijos: hermanos, primos… ha tenido una cercanía con toda la familia que antes no tenía, cosa que a mí también me ha pasado, como con mi padre y mi hermana, que cuando pasó todo lo de Gran Hermano (refiriéndose a su ruptura con Estela), fue la primera en descolgar y llamar. Pero nunca es tarde para retomar una relación", ha contado Diego.

Su caña a Makoke, sin embargo, no ha terminado ahí, y aunque se arrepiente de haber perdido más de media vida alejado de su padre, a él tampoco le quita culpa: "Me arrepiento de haber llegado a ciertos puntos con mi padre, y todo por una tipa que hacía y deshacía y se metía en todo, echándonos de la vida de mi padre, aunque también he dicho muchas veces que el mayor culpable ha sido él por permitirlo", ha sentenciado.

Diego reconoce que, tras tanto tiempo enemistados, ahora no sabe cómo sentirse: "Tengo sentimientos encontrados: la felicidad de haber estado con mi padre y ver que las cosas se arreglan, pero también todo ese cóctel de todo lo que ha pasado, los años perdidos y la infancia perdida, porque han sido 22 años de 34 que tengo. Aún así, nunca es tarde si la dicha es buena. Tener a tu familia es algo impagable", reconoce, y añade: "Desde hace poco más de un año, cuando pasó lo de Estela, él estuvo muy en contra de mi relación, pero también fue el primero en dar el ‘do de pecho’ por mí, y cuando me pasó lo del coronavirus estuvo muy pendiente. Todo esto ha sido una bola que se ha ido haciendo grande, y la cena ha sido el punto y final de los últimos 6 años de desencuentros tan fuertes. Sólo podemos darle las gracias por haber cambiado, de haberse dado cuenta del tiempo que ha perdido".

Su novia, la persona que ha orquestado la reunión familiar

Diego siempre ha reconocido ser muy cabezón, pero tener a una persona que le haga poner los pies en el suelo y fijarse cuando está haciendo algo mal ha sido, precisamente, Carla Barber, su nueva novia, a la que da las gracias públicamente por unir a la familia: "Se ha especulado mucho, pero la persona que ha motivado todo esto ha sido, sinceramente, Carla: ha sido la que ha movido que nos hablemos, nos juntemos, que nos escribamos, que si pasa algo siempre está pendiente, me dice que llame, intenta que se cierre un día una comida, una cena… No esperaba encontrar a una persona que se preocupase tanto por mí y mi familia. Porque he tenido muchas parejas, y a lo mejor en algún momento te decía ‘llama’, ‘habla con ellos’, pero luego se olvidaban y les daba igual", ha desvelado.

Así está siendo su reconciliación con su padre

Diego, por su parte, está poniendo toda la carne en el asador, y Kiko, gracias a su renovación interior, también. Todo para que esta reconciliación salga lo mejor posible: "De momento, con mi padre estoy teniendo conversaciones sobre lo que nos gusta y lo que nos une: la decoración, que a él le encanta y yo voy a empezar a estudiar; la música; los vinilos; el deporte… así que lo que más importante en esta vida es ser felices, saber perdonar y no ser cabezones, porque no lleva a ningún lado", aconseja.

