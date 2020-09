'El verano que vivimos' les unió, pero lo que realmente ha consolidado a Blanca Suárez y Javier Rey como pareja ha ido la pandemia del coronavirus, y es que entre tanta noticia mala, alguna buena asoma. Los tortolitos, que se conocieron durante el rodaje de la película que ahora presentan en el Festival de San Sebastián (dirigida por Carlos Sedes), no suelen dar rienda suelta a su amor en público, pero cuando nadie les ve (o, mejor dicho, cuando ellos creen que nadie les ve)... ¡son todo amor!

Durante las fases de desescalada pudimos verles paseando al perrito de ella, Pistacho, y ahora no hay más que ver las imágenes en las que Blanca, por ejemplo, le atusa el pelo, o él la mira embobado en la distancia para cumplir con las normas de seguridad en la alfombra roja.

Nada más llegar a la playa de La Concha (eso sí, por separado, porque ellos son de lo más discretos), Blanca deslumbró con un 'full look' negro y granate de Dior (vestido y accesorios), mientras que él se decantó por un modelito de camisa y pantalón verde militar con zapatillas blancas. Eso sí, los dos derrocharon glamour por la noche en la alfombra roja: ella con un vestido de tul azul grisáceo de Valenzuela Atelier y joyas de Rabat, mientras que él, aunque más discreto, acudió a la cita a juego con un traje en azul oscuro... ¿queriendo o sin querer?

Él se enamora de ella... en la película

En la cinta firmada por Sedes, ambientada en la España de 1958, Blanca hace de Lucía, una mujer que trabaja en las viñas con su marido, Hernán (interpretado por Pablo Molinero). Javier, por su parte, hace de Gonzalo, arquitecto y amigo de Hernán, que cae perdidamente enamorado de Lucía y ambos vivirán una historia de amor... ¿agraciada o desgraciada? Habrá que verlo en el cine...

La soltería les ha juntado

En la vida real, su relación nació de la manera más natural, y nada tiene que ver con la historia que protagonizan en la película, ya que ambos estaban solteros. El último novio que se le conoce a ella es el también actor Mario Casas, pero ya a finales de 2019, tras el verano, dieron por terminada su relación. Javier, por su parte, estuvo 15 años con la actriz Iris Díaz, con la que tiene un hijo.

