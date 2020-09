"Tengo miles de defectos, pero siempre he intentado ser una persona muy honesta conmigo mismo y los demás", afirma el cantante.

Han pasado 18 años desde que Hugo Salazar salió del concurso que revolucionó nuestro país y la música, 'Operación Triunfo'. El sevillano, de 42 años, reconoce que le encantan los retos, y por eso este verano ha debutado como copresentador en Canal Sur, en el programa 'La tarde, aquí y ahora'. Hugo, que cantó en el coro de la boda de la infanta Elena, ha ido evolucionando tanto en su música como en su faceta personal. Enamorado desde hace diez años de Almudena Ferri, tiene una joya en su casa: su hija, Julieta, de cinco años.

Te has pasado el verano trabajando.

Por suerte Canal Sur confió en mí y la experiencia ha sido muy positiva, aunque tenía miedo de enfrentarme a ser copresentador.

¿Esta experiencia va a servir para que sigas en tu faceta de presentador?

Si me ofrecen algo del estilo, claro que no descarto hacerlo, lo he pasado muy bien.

Pero has llegado a decir que habías rechazado proyectos por prejuicios.

Eso me ocurrió hace años, cuando me ofrecieron algunos programas y los rechacé por las inseguridades que tenía o por estar mal aconsejado.

David DeMaria decía que en su carrera se había sentido exprimido como un limón, ¿a ti te ha pasado?

Al principio estás encorsetado en las decisiones de otras personas. Yo trabajaba en una tienda de ropa, me metí en un concurso de televisión y cuando salí tenía que asumir las decisiones de otras personas, que seguro que querían lo mejor para mí. La virtud estaba en dejar aconsejarte, pero siempre poniendo tu sello.

¿Cómo es el sello de Hugo Salazar?

Yo tengo miles de defectos, pero siempre he intentado ser una persona muy honesta conmigo mismo y los demás.

Más de 18 años de carrera, ¿cómo ha cambiado Hugo?

Esta es como cualquier otra profesión y creo que todo en la vida es un aprendizaje. Antes decías lo de exprimir, igual yo me exprimo demasiado e intento sacar lo mejor de mí. Yo he sido una evolución en mis canciones, porque ha habido una evolución en mis vivencias.

¿Te molesta la etiqueta de 'Triunfito'?

No, es un orgullo haber pertenecido a 'O.T.'. Gracias a ellos me dedico a la música.

Pero tú incluso cantaste en el coro de la boda de la infanta Elena.

Sí, pero yo empecé en la música para ganar 10.000 pesetas (60 euros) para comprarme unos vaqueros. Tenía pensado estudiar y tengo mi carrera académica. La música era un hobby. Yo trabajaba en una tienda de ropa y los fines de semana cantaba en los bares, donde podía beber cervezas gratis, conocía a niñas guapas y ganaba un dinero.

Ahora vives de la música, pero también vives de tu plan B: el nutricionismo.

Ahora lo puedo considerar hasta plan A, porque con el tema de la pandemia, la música ha vivido un parón.

¿Cómo surgió el tema de la nutrición?

Surgió al verme expuesto al ente público, con inexperiencia y muy joven, y pensar que el físico era importante.

¿El físico llegó a ser una obsesión?

Para nada.

Perdona, pero eres de los más guapos.

Eso nunca lo he pensado, aunque sí creo que no soy el más feo. Te agradezco el piropo, a día de hoy me sigo poniendo colorado. Yo entraba en los restaurantes y pensaba que tenía que estar bien para un concierto o hacerme unas fotos, y empecé a preocuparme por lo que comía.

Como padre, ¿también es una obsesión que tu hija coma bien?

Sí, tanto su madre como yo nos preocupamos de que tenga unos buenos hábitos alimentarios. Pero no nos ha costado ningún trabajo, con decirte que su comida favorita es el pescado y la verdura...

En el confinamiento lanzaste 'Arcoiris en tu pelo' y el vídeo lo protagoniza Julieta. ¿Es consciente de quién es su padre?

Ahora ya sí, pero hace un año no.

¿Te ha cambiado mucho la paternidad?

Sí, me ha cambiado para bien, pero esto de ser padre tiene su letra pequeña. No es todo color de rosa, aunque sea muy bonito porque es un amor diferente, pero cuando eres padre comprendes muchas cosas porque es una mezcla de amor, responsabilidades y miedo.

¿Tu hija es tu mayor crítica?

Sí. En el último disco yo le ponía las maquetas en el coche y por el retrovisor veía su reacción. No sé si cantará bien, pero tiene mucho oído.

¿Quieres volver a ser padre?

Creo que no, porque los tiempos que corren no son aconsejables para traer niños al mundo. Me da miedo.

¿Te da miedo llevar a tu hija al colegio?

Sí, me da mucho miedo, pero tengo que aceptar lo que las autoridades manden. Realmente tengo pánico.

¿Cómo separas al Hugo famoso de tu faceta familiar?

Yo creo que sólo hay un Hugo. Soy el mismo en mi casa que en la calle. Querer gustar a todo el mundo debe ser un coñazo.

Llevas diez años con Almudena, ya no cantas al desamor.

Hay veces que sí, porque un compositor no siempre escribe en presente, hay veces que escribes en pasado e incluso en futuro.

"Querer gustar a todo el mundo debe ser un coñazo"

¿Por qué no os habéis casado?

Es una cosa que nunca nos ha inquietado. Siempre me ha parecido un coñazo organizar una boda. Fui a la boda de mi hermano mayor y vi 500 invitados.... Yo no sé si me casaré algún día. Y si lo hago, lo haré sin que se entere nadie, de eso estoy seguro.

¿A tus fans les molesta que tengas pareja?

Creo que no, porque mis fans son más admiradoras de mis canciones que de mí. He notado que también ellas han crecido y me mandan fotos con su pareja y sus hijos.

Otra de tus facetas es la de actor. Ahora que ya no tienes esos prejuicios, ¿volverías a actuar?

Por supuesto. He estado muchos años diciendo que soy el peor actor del mundo, pero en esta vida hay que probar cosas y me gustaría tener un papel en una serie.

Pero lo próximo va a ser una nueva canción que verá pronto la luz.

Sólo te puedo decir que iré muy bien acompañado.

¿Te llevas bien con tus compañeros de Operación Triunfo?

Me llevo bien, les guardo respeto y admiración a algunos. Pero, es verdad que cada uno tiene su camino y yo sé muy bien quién es mi entorno y quiénes mis amigos, yo eso no lo cambio. Soy así de cateto.

Eso no es ser cateto.

Es un sarcasmo. Yo no me he cambiado de chaqueta.

