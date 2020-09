Llevamos días diciéndolo: Anabel Pantoja no está bien dentro del reality 'Sola/Solo', y los últimos acontecimientos nos han hecho confirmar nuestra teoría. Ella dice que es fuerte mentalmente, y que está genial en el nuevo programa de Telecinco, pero este lunes le confesaba a sus compañeros de 'Sálvame' que hablaba, en algunos de los tantos ratos libres que tiene en el apartamento, con seres queridos del pasado ¡y hasta del futuro! El resto de colaboradores se quedaban preocupados por ella... y razones tienen para estarlo, porque ahora, además, Anabel les ha criticado sin miramientos.

Mediaset

La sobrina de la tonadillera ha recibido la visita de su amiga Susana Molina, ex participante de 'La isla de las tentaciones' (con la que, además, compartió piso hasta que Anabel se fue a vivir con su novio a las Islas Canarias), y con ella ha sido clara: "Me hace mucha gracia cuando alguien entra en directo aquí, porque se ríen. Sé que no de mí, pero lo hacen como si esto no costara trabajo", se confesaba. "Sé que soy una privilegiada, porque me cuidan y estoy al lado de Telecinco, eso no lo pongo en entredicho, pero yo estoy mal ahora mismo. Tengo la cabeza perdida. Estoy como en la Lopez Ibor", señalaba Anabel, refiriéndose a la famosa clínica mental situada en Madrid, dando por hecho que no todos serían capaces de hacer lo que está haciendo ella, algo que debería hacerles pensar antes de reírse.

Mediaset

Aún así, Anabel se está autodescubriendo, y le está gustando, sobre todo ahora que ha empezado a hacer yoga con una profesora online, y está encantada: "Voy a coger unas clases cuando salga de aquí. Me hace desconectar mogollón", confesaba.

Mediaset

