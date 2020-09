Tener un cuerpo delgado y fibrado a veces puede ser por genética, pero hay a quienes les cuesta lo suyo mantenerlo. Violeta Mangriñán sabe de lo que hablamos, y por eso ha querido compartir, para sus seguidor@s más san@s, lo que hace cada mañana para tener un cuerpazo. Y no, la cosa no va sólo de tener un novio buenorro que te tenga en palmitas, como a ella: Violeta se curra su cuerpo con deporte y dieta, y por eso ha querido desvelar lo que hace todas las mañanas y lo que se lleva a la boca después para reponer energías... ¡pero no seáis malpensados!

Mediaset

A Violeta le encanta levantarse pronto para poder bajar al gimnasio en ayunas, hacer un poco de cardio en la cinta de correr durante unos 30 minutos (se queman calorías más rápido) y luego volver a casa para desayunar. ¿Su secreto para no arramplar el frigorífico? Unas tortitas bio que se tarda 10 minutos en hacer ¡y que son sanísimas!

Mediaset

La receta es bien sencilla: se mezclan un huevo entero y 3 claras con rodajas de plátano, copos de avena y un chorrito de leche de soja. Tras batirlo todo junto y hacer una pasta, se va repartiendo en una sartén (que previamente habremos engrasado con unas gotitas de aceite) para que salgan varias tortitas... ¡y voilà! Violeta recomienda comerlas solas, pero se les puede añadir un chorrito de sirope de ágave, que también está muy rico. Unas tortitas que, cuando coinciden, comparte con Fabio, y él encantado de que su chica le cocine...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Después, la ex tronista se dedica a sus quehaceres diarios con reuniones, intercambio de emails o acudir a actos, pero cuando tiene tiempo libre, le encanta ir a entrenar con su entrenadora personal y alguna amiga, como Marta López, la novia de Kiko Matamoros, con la que se lleva divinamente. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Si es que el mundo celebrity es una sorpresa continua!

Mediaset

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io