El novio de Steisy, Pablo Pisa, cuenta cómo consiguió no hundirse cuando sufrió bullying

Sufrir bullying es una de las peores experiencias a las que se tiene que enfrentar un niño en sus años de colegio o instituto. Que te hagan la vida imposible, cuando lo único que quieres es estudiar, puede acarrear consecuencias y traumas de por vida, y eso lo sabe bien Pablo Pisa, el novio de la ex tronista Patricia Steisy. El joven, a sus 28 años, ya desveló hace poco, en el canal de MTMad que comparte con su chica, cómo vivió aquello, y ahora, por fin, ha contado, y hasta enseñado, cómo consiguió superar aquella época para intentar que le afectara lo menos posible... y todo gracias a un hobby que encontró por casualidad: la hípica.

Mediaset

Gracias a una excursión a la granja-escuela, Pablo se dio cuenta de que el mundo de los caballos era lo suyo. Tanta pasión le puso, que acabó compitiendo a un gran nivel. recuerda con mucho cariño a sus tres caballos (Kidam, Lanceste y Grando), que fueron los que le ayudaron a salir del hoyo del acoso: "Me refugié mucho en la hípica cuando estaba en el cole, porque sufrí bullying bastante fuerte. Para mí, montar a caballo era mi liberación: en el colegio lo pasaba mal, estaba súper presionado… no era yo, pero en la hípica podía hacer lo que me diese la gana, les daba de comer, los bañaba… hasta dormía siestas en la cuadra. Era bestial la conexión que tenía con los caballos", recuerda.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aquello, sin embargo, le costó casi la soledad absoluta, pero le daba igual: "La hípica también me separó un poco de los pocos amigos que tenía en el colegio, me dejó aún más solo, pero a la vez me ayudó un montón. Era feliz. Por eso me costó muchísimo tomar la decisión de dejar de montar a caballo. Incluso hace años que no vengo a visitar a mi caballo, porque lo paso mal", rememora, y aquello se puso aún peor tras un accidente: "Estando en 1º de Bachillerato, el caballo paró en seco antes de saltar y yo salí volando. Caí de pie, y me partí la tibia y el peroné por la parte del tobillo izquierdo. Me tuvieron que operar: me pusieron 6 clavos por el peroné, con una placa, y otros dos clavos en la tibia. Mi madre me tenía que llevar en silla de ruedas, y si a eso le sumas que me hacían bullying, que casi no tenía amigos, que no podía bajar al patio y me tenía que quedar en clase en el recreo… era todo un drama".

Mediaset

Steisy supera su miedo

Aún así, todo aquello terminó, y ahora ha podido volver a ver a Grando, su último gran caballo, y enseñárselo a Steisy, que a pesar de su trauma infantil, ha conseguido superarlo junto a su novio, aunque aquello no fue fácil de vivir: con sólo 12 añitos, Steisy se subió a hacerse una foto, el caballo echó a correr y, cuando pudo, se tiró al suelo, con tan mala suerte que cayó mal y se hizo una fisura en el bazo, lo que significó operación y dos semanas ingresada en la UCI, otras 2 en planta y otro mes de baja en casa: "Estuve dos meses como un vegetal", contaba. ¡Normal que aún le tuviera miedo a los caballos...!

Mediaset

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io