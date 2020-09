Natalia Vodianova sorprende con su original vestido de bodas

La modelo y el empresario ponen el broche de oro a su relación

La modelo rusa Natalia Vodianova y el empresario Antoine Arnault se han dado el 'sí, quiero'. La ceremonia ha tenido lugar en el ayuntamiento del distrito XVI de París. Un acto muy íntimo y secreto que se ha conocido después de que la pareja decidiese compartir una publicación en sus redes sociales donde se puede ver una fotografía de ambos saliendo del ayuntamiento y un pequeño vídeo de ese momento tan especial. El matrimonio anunció su compromiso a finales del año 2019 en su perfil de 'Instagram'. Ahora, con esta bonita ceremonia han puesto el broche de oro a su relación.

Para esta ocasión tan especial, Natalia Vodianova ha optado por llevar un traje de dos piezas blanco con cuello baby doll. Uno de los detalles que más ha sorprendido ha sido el bordado de su cuello. Además, ha lucido unos zapatos de tacón blancos y un cinturón del mismo color. Sin duda, un 'look' muy original que a ella le sentaba fenomenal.

Por su parte, el novio ha optado por un traje azul con una corbata del mismo color pero en unos tonos más claros y una camisa blanca. Ambos han salido del ayuntamiento con una gran sonrisa y sin poder disimular la alegría que han sentido al vivir ese momento tan especial. Una ilusión que han compartido con sus seres queridos, que le esperaban fuera para lanzarles numerosos pétalos.

La pareja lleva nueve años de relación y juntos ya han sido padres de dos niños: Maxim, que tiene seis años; y Roman, que cumplió hace unos meses cuatro. Además, Natalia Vodianova tiene otros tres hijos fruto de su anterior matrimonio con el británico Justin Portman.

Natalia Vodianova y Antoine Arnault se conocieron en 2008 por motivos laborales. Sin embargo, en ese momento no ocurrió nada porque ella estaba casada. En el año 2011 el destino quiso volver a unirlos. Esta vez ambos estaban solteros y pudieron tener su primera cita. Ahora, han oficializado legalmente esta unión, un acto muy emocionante para ambos y que ha vivido varios contratiempos debido a la pandemia.

