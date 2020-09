La salida de Anabel Pantoja del nuevo reality 'Sola/Solo' no podía sino estar llena de polémica. La sobrina de Isabel Pantoja apenas aguantó 8 días encerrada, y aunque para ella fue todo un logro, para el resto de sus compañeros de 'Sálvame' fue una vergüenza. Sin embargo, la cadena ya tenía un as en la manga: la chica reality Sofía Suescun. La ganadora de 'GH 16' y 'Supervivientes 2018' mueve montañas, y esperan que con su arrolladora personalidad levante la audiencia. Eso sí: su entrada en el apartamento no fue, quizá, como ella se esperaba...

Nada más entrar, acompañada por su novio -Kiko Jiménez-, lo primero que hizo fue acordarse de su mascota: "aquí falta mi gato, pero bueno, no voy a ser pesada", apuntó mientras se llevaba una grata sorpresa: todos los muebles eran a estrenar, incluido el sofá cama (algo que no le hizo demasiada gracia), pero no todas las sorpresas fueron buenas: en la nevera seguían las sobras de los espaguettis que había dejado Anabel ("llenos de aceite", se quejaba Sofía), y aunque se podría esperar que lo que más iba a echar de menos de fuera era a su churri, ella se acordó más bien de otro elemento: "me falta un cojín para las rodillas".

"No te preocupes, te lanzo yo uno desde abajo", dijo Kiko, que prometió ir a verla al pisito todos los días: "Me vengo con un megáfono para darte ánimos, como los que van a Guadalix a gritar", bromeó.

Lo que no le pareció tan gracioso a la de Pamplona fue la sorpresa final que se llevó: sobre la mesa de la cocina, yacía lo que parecía un disfraz... pero no, era el modelito para su primera prueba: aprenderse una coreografía. Sabemos que lo de dar audiencia es cosa de Sofía, pero lo de bailar no es lo suyo... ¡normal que torciera el morro! ¿La superará?

