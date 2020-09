El marido de Chiara Ferragni ha enloquecido a sus millones de seguidores con un atrevido cambio de look.

A pesar del problema de salud que desveló el año pasado, Fedez sigue haciendo gala de su sentido del humor.



Aunque pareciera imposible, Fedez ha conseguido volver a sorprendernos. El rapero nos ha dejado más de una vez con la boca abierto, pero esta vez reconocemos que se ha superado a sí mismo. Y es que el marido de Chiara Ferragni se lo pasa pirata en su perfil de Instagram, donde acumula nada más y nada menos que 11 millones de seguidores, publicando sus divertidas ocurrencias, desde las bromas con su hijo Leone de dos años y medio, pasando por sus alocadas manicuras o las fotos menos glamourosas de su perfecta esposa. En esta ocasión, Fedez nos ha sorprendido con su nuevo y arriesgado look. ¿Qué se ha hecho?

El italiano ha decidido teñirse el pelo de colores aunque con un predominante y llamativo rosa. Por si fuera poco, Fedez ha incluido otro detalle en su nuevo look y es que en la parte de atrás se ha delineado un gran símbolo de la paz, un símbolo que también ha incluido en la manicura de sus uñas, tal y como se ve en la foto que su mujer Chiara Ferragni ha compartido en sus redes.

Pero esta nueva locura de Fedez no es gratuita, sino que el cambio de look del italiano tiene que ver con el lanzamiento de su próximo single 'Bella Storia' que saldrá a la luz el próximo 25 de septiembre. Tendremos que esperar a entonces para escuchar el tema y descubrir qué relación guarda con el pelo del rapero, o si simplemente era un modo de llamar la atención sobre su nuevo trabajo. Y lo ha conseguido porque las redes se han vuelto locas.

Sea de un modo o de otro, a quien no le ha gustado nada el pelo de colores de Fedez es a su hijo Leone. El pequeño de dos año y medio, que gracias a sus padres influencers, conocidos como los #Ferragnez, ya es toda una celebridad en las redes, se convertía en el protagonista de un divertido vídeo donde su padre le pregunta si le gusta su nuevo pelo y si se lo debería dejar así para siempre.

Instagram Fedez

Leo responde una y otra vez con un contundente 'no' dejando claro que no le mola nada el extraño look de su papi. Una respuesta que provoca las risas de Fedez que está totalmente entregado a su niño.

