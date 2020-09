¿Ha sido Amor Romeira pareja de Maluma? ¿Se conocen siquiera? Conociendo a la ex gran hermana, y a su larga lista de contactos famosos, a estas alturas no nos extrañaría que nos confesara que se ha liado con el colombiano, pero mientras llega la confirmación, parece que la canaria se ha tomado muy a pecho el último éxito del joven, 'Hawai'. El tema lo está petando a todas horas en la radio y en las plataformas de 'streaming', en el que él se apena por una relación pasada sobre la que sigue obsesionado mientras ella parece haber pasado página.

La canción, que perfectamente podría estar dedicada a Natalia Barulich (como ya os contamos), ex de Maluma, Amor Romeira se la ha tomado casi como algo personal, y ha utilizado la misma base, ha versionado la letra y le ha mandado un mensaje al colombiano: 'Supéralo, Maluma', se llama el nuevo single de la colaboradora, y no va a dejar a nadie indiferente porque ha servido como respuesta a 'Hawai':

Con frases como "supera que ya te dejé, que ya no te quiero", "deja de seguirme y ver todo lo que yo posteo" o "busca un amigo que hable contigo, porque estás mal", Amor ha sido clara: "Es una canción que va dedicada para todos nuestros EX NOVIOS", ha escrito en Instagram. ¿La escuchará Maluma? ¿Le propondrá un dueto a lo Karol G y Anuel AA?

Agradecida y emocionada

Amor no puede estar más feliz con su nuevo tema: ha dedicado esta canción a todas las personas que hayan pasado por una ruptura tóxica, y también ha agradecido en Instagram a su equipo la rapidez con la que han trabajado para tener el tema listo (no vaya a ser que le pille otra vez el confinamiento en Madrid, donde vive...). Aún así, no nos esperábamos este tipo de canción, aunque sí sabíamos que preparaba algo tras verla recientemente en el estudio. ¡Mucho éxito, Amor!

