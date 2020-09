¿Os imagináis entrar un día en vuestras redes sociales y que, de repente, esté todo lleno de insultos? Pues eso es a lo que se tienen que enfrentar muchos de nuestros famosos todos los días de su vida, y la última en alzar la voz para denunciarlo ha sido Susana Megan. La ex viceversa se ha hartado de que sus 'haters' no paren de meterse con su físico y con sus retoques estéticos, y ha terminad explotando en su último vídeo para la plataforma MTMad: "¿En qué momento se os ocurre meteros en el perfil de una persona y decirle ‘qué te has hecho en la cara’, ‘te has destrozado la cara, con lo guapa que eras’, ‘qué fea eres’, ‘das asco’, ‘no te reconozco’…? Es que no lo entiendo", se quejaba.

Mediaset

"Me quedo alucinada con esas personas. Para empezar, me habré hecho lo que me ha dado la gana. Es mi cara y es mi dinero. Una cosa es que tú te sientes con tu amiga y hables de si te gusta cómo ha decorado la casa uno o de los tacones que se ha comprado otra. Todos hablamos de muchas cosas. Pero otra es insultar a las personas prácticamente en la cara", afirmaba muy mosqueada.

Susana ha defendido que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y su dinero, y nadie es más que nadie para criticarlo, y mucho menos proferir insultos de forma gratuita a una persona que ni siquiera conocen: "Vosotros no sabéis por qué la gente cambia, dejad de criticar. No sabéis si le ha pasado algo, si se está medicando, si tiene algún problema… ya está bien. Si antes estaba más delgada, porque estaba delgada, si luego engordé, porque engordé. ¿Cuál es la medida perfecta? Hay miles de cuerpos y de formas. Es que ¡ya está bien!".

Mediaset

Además, Susana ha puesto un ejemplo clarísimo para que esos haters criticones entiendan la situación y empaticen un poco: "Muchos me decís 'es que como eres famosa y estás expuesta públicamente, la gente puede hablar'. Claro que sí, que hablen lo que quieran, pero si vienes a mi cara y me insultas… pues me molesta. Es como si tú estás en tu trabajo o en tu barrio, que ahí todos te conocen, y viene el de al lado y te suelta ‘¡gilipollas!’. Pues esto es lo mismo. Yo no tengo por qué recibir insultos porque yo no hago el mal a nadie ni nada en la vida para merecerlos", sentenciaba.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Feliz con sus cambios

Mediaset

A pesar de las críticas, Susana ha explicado que ella, desde que saliera de 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha retocado lo que le ha dado la gana porque ha querido, y no para contentar a nadie, sino sólo a sí misma: "Yo no voy y digo ‘ay, me voy a poner un poco de ácido hialurónico en los labios porque así todo el mundo me verás más guapa’. Yo me veo en el espejo y digo 'me apetece'. Y voy y me lo hago, porque es mi cara y es mi dinero. Como si me pongo dos longanizas: hay personas que les gusta eso, igual que hay gente que en lugar de ponerse 200 gramos en el pecho, se pone 500, porque les gusta. ¡Dejad a las personas vivir!".

"Hace 6 o 7 años de 'MYHYV'. Claro que he cambiado: antes tenía veintipocos, ahora tengo treinta. Antes llevaba la raya a un lado y otro color de pelo, ahora lo he cambiado. Antes no tenía labios ni cejas, ahora sí; también estaba más delgada… ¿cómo no va a haber un cambio?", se lamentaba bastante enfadada.



Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io