Nueva normalidad y nuevos retos. Así afronta Jesús Vázquez (que acaba de cumplir unos estupendos 55 años) este otoño, en el que ha debutado como presentador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en Cuatro. Además, retoma supuesto como presentador de 'talents' con 'Idol Kids, donde se ha hecho súper "amigui" de Isabel Pantoja. Así nos hablaba en su vuelta al 'tajo' tras un verano en pareja de lo más tranquilito, dentro de lo que cabe:

¿Cómo llevas la vuelta al trabajo con la pandemia?

Me ha costado, porque he salido muy poco: con distancia, mascarilla…

Triunfas con ‘Idol Kids’, en Telecinco. ¿Qué tal con con Isabel Pantoja?

Es toda una profesional y me llevo muy bien. ¡Hasta me ha abierto las puertas de ‘Cantora’ para invitarme.

Mediaset

¿Te sorprendió que te ofrecieran ‘MyHyV’?

Estábamos grabando el programa de Bertín cuando Vasile, el consejero delegado, llamó y me dijo que quería hacer una videoconferencia conmigo. Me asusté y hasta le dije a mi marido, Roberto, que creía que me iban a hacer un ERTE. ¡Imagínate cuando me dijeron que tenían una oferta para mí!

De participar, ¿serías tronista o pretendiente?

Por mi carácter, tronista. Nunca me ha gustado pelear con alguien para ligar.

¿Y cómo ligas, o ligabas?

Eso es, ligaba, porque desde que conocí a Roberto no he vuelto a hacerlo. Y soy más de hacerlo cara a cara que a través de aplicaciones.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Alguna vez has hecho de Cupido entre los amigos?

¡Claro! De hecho, así conocí a Roberto, a través de un amigo que hizo de ‘Celestino’ cuando le vi en una disco.

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io