El primer programa de 'La isla de las tentaciones' ha estado cargada de tensión.

Marta, de 'GH 16', se ha enfrentado duramente a Elisa, una de las tentadoras.

'La isla de las tentaciones' ha empezado cargadita... Y es que, como nos esperábamos, las discusiones han estado a la orden del día en el primer programa. Marta Peñate, ex concursante de 'Gran Hermano 16', se ha enfrentado duramente a una de las tentaciones, Elisa, una despampanante joven, de 19 años, que oposita a bombera, tras su primer encuentro.

La canaria ya nos mostró en la casa de Guadalix de la Sierra hace unos años que es una mujer con mucho carácter. Vamos que se prepare la República Dominicana que los problemas no han hecho más que comenzar...

Nada más verse las caras, los problemas entre Marta y Elisa salieron a relucir. "Qué ridícula, la chiguaga", ha dicho la pareja de Lester. "Es la típica enterada que se mete, una chiguagua... De entrada una mujer viene a quitar el novio a otra mujer dice mucho de su dignidad", añadió. No obstante, Elisa no se ha quedado callada: "A qué has venido aquí".

Tras este duro enfrentamiento, la cosa ha ido más allá. Y es que, en el momento de poner el collar de favoritos, Elisa no ha dudado en colocárselo al novio de Marta. Una decisión que, por supuesto, no ha gustado nada a la periodista. "Yo me conozco a las tipas como ella. Van de una cosa y luego son otra. Las tengo caladas. No puedo con ella", concluyó Peñate.

