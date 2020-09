La segunda temporada de 'La isla de las tentaciones' ya ha comenzado.

Durante el primer programa, Melyssa se ha derrumbado por completo al descubrir que Tom, su pareja, podría haber tenido un idilio con una de las tentadoras.

'La isla de las tentaciones' solo lleva un programa, y ya está que arde. Durante la primera emisión del reality, ya han salido las primeras rencillas entre las parejas a relucir. Melyssa y Tom han sido los que más problemas han tenido. Y es que la noche para la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sido muy tormentosa... La joven, que se ha definido como una persona muy celosa y posesiva, se ha derrumbado por completo al descubrir que su chico podría haber tenido un idilio con una de las tentadoras, Liseth. Vamos que empezamos bien...

Telecinco

Durante la ceremonia del collar de favoritos, la tronista se ha enterado de que su novio podría haber tenido un romance con Liseth. Ante las acusaciones de la tentadora, el joven no dudó en defenderse. "Es mentira. No hemos tenido nada. Solo nos vimos dos noche, pero no pasó absolutamente nada", aseguró Tom después de que la soltera confirmará que se besaron en una discoteca.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras esto, Melyssa, muy molesta por la situación, se rompió ante las palabras de la soltera. "Yo soy una chica celosa, y esto me enloquece todavía más", dijo la ex tronista. "Pensar que a otra la puedes mirar igual que a mi me agobia mucho", añadió la joven.

Telecinco

Nada más llegar a la villa, Melyssa no pudo parar de pensar en esta situación que había vivido asegurando que no lo soportaría. "No sé si voy a aguantar esto. Creo que no voy a poder. Estoy destrozada", concluyó. Aún queda mucho programa por delante, pero buena pinta la cosa no tiene.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io