La primera entrega de 'La isla de las tentaciones' ya ha desatado una supuesta antigua infidelidad de Tom a Melyssa con Liseth, una de las solteras.

Tras una noche en República Dominicana, las parejas eligen a sus primeras citas y estalla la primera bronca entre Mayka y Pablo.



Una noche separados es el tiempo que ha hecho falta para que Mayka y Pablo hayan tenido su primera bronca en 'La isla de las tentaciones'. La pareja de murcianos, que lleva tres años de relación, decidía embarcarse en esta aventura para solucionar los celos y la desconfianza que ella siente hacia él. Y aunque es cierto que, la noche anterior, durante la presentación de las solteras, Mayka había sorprendido gratamente a su chico por su tranquilidad y templanza, tras una noche separados y unas horas de convivencia con las tentadoras, el buen rollo ha terminado entre ellos. Mayka estallaba contra su chico al ver qué elegía a Dorothy para su primera cita: “Eres más falso que Judas”.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco





“Voy a elegir a Dorothy porque esta mañana hemos tenido una conversación y me ha transmitido buen feeling y pienso que me lo puedo pasar bien con ella”, argumentaba Pablo al elegir a Dorothy Collado para la primera cita mientras la pelirroja confirmaba que ella también había tenido buen feeling con él.

Telecinco

Dorothy sin dejar de mirar Pablo a los ojos respondía con un sugerente “no lo dudes que lo vamos a pasar bien”. La escena desataba los celos de la murciana que repetía una y otra vez lo falso que era su chico mientras la pelirroja sonreía satisfecha.

Telecinco

Mayka se revolvía en su asiento mostrando el cabreo con su novio. “Lo sabía. Es más falso que Judas”. La joven se sentía amenazada porque reconocía que Dorothy es el prototipo de chica que le gusta a Pablo y confesaba que era la que más miedo le daba en la isla. “Te va a gustar porque es tu prototipo, lo sabía que te conozco”, le decía a su chico que se defendía respondiendo “no he dicho que me guste, te iba a molestar cualquiera, te estás equivocando”.

Telecinco

“Falso, menos mal que he venido aquí, no me lo esperaba para nada”, continuaba Mayka que después comentaba lo mal que lo había pasado en ese momento: “Me ha dado verdaderamente asco la situación”. Tras la bronca, Pablo se mostraba serio y reflexivo “estoy un poco decepcionado y estoy más inseguro”.

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io