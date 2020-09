La modelo y el cantante han utilizado sus redes sociales para presentar a su recién nacida que nació el pasado fin de semana.

que nació el pasado fin de semana. La pareja está encantada con la llegada de su primera hija. "Nuestra niña ya está aquí, sana y hermosa", escribió el cantante junto a una foto de su mano sosteniendo la de su bebé.





Gigi Hadid y Zayn Malik ya son papás. La modelo y el cantante han utilizado sus perfiles de Instagram para anunciar la llegada de su primera hija en común. La recién nacida habría llegado el pasado fin de semana y la popular pareja todavía no ha anunciado cómo se va a llamar la pequeña. Fue el pasado mes de mayo cuando Gigi confirmaba que estaba embarazada y, a finales de agosto, compartió una sesión de fotos en blanco y negro, las primeras que hacía embarazada, que se convirtieron, por su belleza, en virales. Ahora ya se ha estrenado como mamá y está encantada.

Gigi Hadid compartió la buena nueva con sus casi 60 millones de seguidores. "Nuestra niña llegó al mundo este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Tan enamorados" escribió la modelo junto a una imagen en la que se puede ver la manita de la recién nacida. El post recibió numerosas felicitaciones como la de Hailey Bieber o Emily Ratajkowski. "Bienvenida pequeña. Estoy muy feliz por vosotros chicos", escribió la esposa de Justin Bieber. Por su parte, el cantante compartió una imagen parecida.

"Nuestra niña ya está aquí, sana y hermosa. Tratar de explicar en palabras cómo me siento ahora mismo es una tarea complicada. El amor que siento por este pequeño ser humano está más allá de mi comprensión. Estoy agradecido de conocerla, orgulloso de poder decir que es mía y agradecida por la vida que tendremos juntos" eran las palabras que el cantante escribía junto a su propia mano sujetando la de la recién nacida. ¡Enhorabuena pareja!

