Tener un bebé, dicen, es lo más bonito que te puede pasar en la vida, pero claro, cuando llevas saliendo con tu pareja 6 meses, a lo mejor te pilla un poco de sopetón. Es lo que les ha pasado a la ex gran hermana Yoli Claramonte (más conocida en las redes como 'loveyoli') y a su nuevo churri, Jorge. Desde que supieron que podían estar embarazados han vivido la situación con emoción y nervios a partes iguales, pero desde luego, con la ecografía de confirmación, probablemente el porcentaje de nervios ha subido... y les hemos visto bastante tensos en su último capítulo para MTMad.

Mediaset

"Fue una sorpresa, porque íbamos con la idea de que no estábamos embarazados… y luego sí", confesaban, y especialmente Jorge, que va a ser papá por primera vez (Yoli ya tiene a Valeria de su relación anterior con Jonathan), decía que estaba feliz, aunque su cara denotaba otra cosa: "Estoy contento, lo hemos hablado muchas veces, que al final da igual que sea ahora o dentro de 5 años. Nosotros nos queremos y punto", confesaba.

Mediaset

Aún así, como va a ser padre primerizo, confesaba que no tenía la mente al 100%, y no paraba de darle vueltas a que algo pudiera salir mal: "Estoy preocupado, porque espero que salga todo bien, pero estoy feliz. Es algo nuevo para mí, y le das vueltas… pero muy contento", repetía, quizá para autoconvencerse de esa felicidad que ambos no paraban de repetir que sentían: "Estoy contenta y súper feliz, pero hace una hora estaba atacada. Va por momentos de subidas y bajadas. Tampoco me lo creo mucho todavía", revelaba la ex gran hermana. Pero ¿están preparados para ser padres?

Mediaset

Las redes se han vuelto locas

De momento, muchos de los seguidores de Yoli se han alegrado por ellos, pero era inevitable que, viendo las caras que ponía el pobre Jorge, se hicieran memes, como el siguiente montaje que ha dado la vuelta a Twitter e Instagram: ¿de verdad buscaba Jorge ser padre con Yoli? Él dice que sí, pero sus gestos...



si la love yoli tiene novio todos podemos pic.twitter.com/ZehM9RhyZI — Belén 🦁 (@belenn_ATH) September 23, 2020

Además, ahora viene lo gordo: decírselo a la familia, y ya por el adelanto hemos visto que la madre de ella no se lo ha tomado demasiado bien... ¡Veremos qué pasa la próxima semana!

