Cuando un trabajo te gusta, no es fácil decir adiós, y si no que se lo digan a Tamara Gorro, que esta semana ha decidido dar carpetazo a una de las cosas que más le gustaba hacer: grabar videos para su canal de YouTube. La influencer se ha despedido este miércoles de una de las etapas más fructíferas de su vida, y es que a pesar de tener un canal con casi 450.000 suscriptores y más de 80.000.000 de visualizaciones (algo que le podría reportar entre 200 y 3.000 euros mensuales), Tamara ha tomado la decisión de despedirse de su canal.

"Toda etapa tiene su tiempo", empezaba diciendo Tamara en su vídeo de despedida, el último de más de 200 vídeos compartidos a los largo de algo más de 4 años, en los que nos ha contado sus momentos más felices y también algunos de los más tristes, como la llegada de su hijo Antonio o sus problemas para quedarse embarazada. "Esto termina, pero yo quería hablaros y deciros de tú a tú por qué tomo la decisión y qué siento. Tengo ese sentimiento de pena pero a la vez de alegría", revelaba en una despedida agridulce, ya que sólo una semana antes inauguraba la nueva temporada en su canal tras el verano.

Sus palabras denotaban que algo nuevo se avecina, pero para ello debe decir adiós a este trabajo. "Considero que las etapas, todas, tienen un principio y un final, incluso la vida: nacemos y nos morimos. Y a cada etapa hay que cogerle el gusto y vivirla, y cogerle cariño y no olvidarla. Por eso esta etapa ha terminado. No me gusta la palabra 'youtuber', yo considero que entretengo y me entretengo. Pero por llamarlo de alguna manera, la Tamara Gorro youtuber desaparece, se va, pone punto y final a esa etapa", explicaba con pena.

"Si algo tienen todos estos años juntos es que me conocéis, y sabéis que no dejo de inventar, crear, pensar... entonces tengo que decir que la Tamara Gorro youtuber, repito, desaparece, pero el canal, 'El Gorro de Tamara' no, ese se queda. Hasta pronto". ¿Cual será ese nuevo plan? ¿Tendrá que ver con sus estudios de arte drámatico? Deseando estamos de saberlo. Hasta entonces, ¡hasta pronto, Tamara!

