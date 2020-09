Pablo Alborán habla sobre su homosexualidad.

El cantante está muy centrado en su próximo trabajo.

Días románticos junto al mar de Ibiza: así es como ha apurado -relajado, feliz y con la pilas cargadas- Pablo Alborán las últimas jornadas de sol y playa con su amigo más especial, Ricardo. Y decimos "amigo" porque ellos aún no han confirmado nada, pero así de abrazados y cómplices, les vimos mientras daban un paseo por la isla.

Después, tirando de trolley y con un reposacabezas junto al equipaje de mano, el músico y el chico se disponían a irse de viaje. “Que siempre sea verano”, compartía el malagueño en sus redes sociales hace unos días. Sin duda, estos meses han sido especiales para el cantautor, que ha tenido que aplazar numerosos conciertos y se ha centrado en su nuevo álbum, 'Vértigo', que ya tiene publicado su nuevo single, 'Si hubieras querido'.

La parejita ha pasado unos días de paz y descanso entre la isla pitiusa y Torremolinos, en Málaga, la tierra del cantautor, aunque lo que no sabemos aún es si la familia de Pablo conocerá al chico que tanto le hace sonreír últimamente. Y no nos extraña: atención a la manita de Alborán, que se desliza suavemente por la parte baja de la espalda de su compañero... ¡si es que las manos siempre van al pan!

Libre como la música



El pasado mes de junio, el músico se abría en canal y sorprendió a todos 'saliendo del armario' con total naturalidad. Lo hizo a través de su perfil de Instagram y, con unas palabras llenas de emoción, Pablo se sinceraba antes del verano sobre su homosexualidad: “La vida sigue. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”. El malagueño añadía: ”Quiero sentirme igual de libre que mis canciones”.

Fue un gesto muy aplaudido, ya que aunque nadie tiene por qué dar explicaciones sobre su sexualidad, para el músico fue una liberación que recibió numerosas muestras de apoyo y cariño por su sinceridad.

