Drew Barrymore se pasea en pijama por las calles de nueva York.

La actriz muestra su buen corazón al ayudar a un perro que había sido atropellado.

. Si hace unos días, la actriz nos dejaba a cuadros paseándose por la calle en pleno día con pijama y en pantuflas, hoy ha vuelto a llamar nuestra atención de nuevo al convertirse en ¡toda una heroína! Sí, sí como lo lees, la intérprete ha cambiado por unas horas su profesión de actriz por la de heroína alen el centro de Manhattan, Nueva York... Eso sí, en lugar de lucir el correspondiente uniforme de héroe con su correspondiente capa,. Ay, Drew, mira que tu buen acción del día se tenga que ver empañada por tus pintas...

Gtres

La actriz se convertía en la protagonista del día al acudir al rescate de un perro que acababa de ser atropellado por un coche que se daba a la fuga en el Upper East Side de Manhattan, en Nueva York. Drew no dudaba en echar una mano a la dueña del pobre perro que resultó lastimado en una pata y no paraba de aullar de dolor.

Gtres

Drew, que siempre ha declarado su amor por los canes, se quedó al cuidado del perro, al que no dejó en ningún momento de acariciar. Mientras, el amigo con el que iba la actriz se encargaba de traer una manta para el animal, así como de preparar su traslado y el de su dueña a un hospital veterinario para que lo atendieran tras el atropello.

Gtres

Todo de lo más humano y solidario, todo perfecto si no fuera por el desastroso look que llevaba la actriz de 45 años protegida con un protector facial transparente a modo de mascarilla. Drew Barrymore llevaba una camiseta blanca de esas viejas que le quitas a tu chico para estar cómoda en casa, un pantalón de pijama azul claro y una gran chaqueta larga de punto gris que le llegaba hasta los pies.

Gtres

¿Y en los pies qué llevaba? Pues la prota de 'E.T' volvía a pisar la calle con sus zapatillas de estar en casa preferidas, las pantuflas, de marca eso sí, Ugg Scuffette que cuestan alrededor de 100 €. Pero ojo que Drew iba en pijama sí, pero también hay que reconocer que iba impolutamente peinada con unas perfectas ondas que daban volumen a su melena.

