Ni Telecinco ni la productora de 'La isla de las tentaciones' habían confirmado nada, pero la gente, que ya está curtida en esto de las pistas, ha conseguido descifrar que el soltero misterioso que falta por incorporarse a esta segunda edición es un viejo conocido: ¡Es Óscar Ruiz! Quizá por el nombre a algunos no os suene, pero si os contamos que fue el rubísimo y apuesto joven que consiguió encandilar a Andrea, y por el que ella dejó a su novio (Isamel), seguro que todo empieza a hacer 'clic' en vuestra mente... ¿pero cómo nos hemos enterado?

Tras la primera gala, el programa adelantó que un 'soltero misterioso' se incorporaría más adelante, y las imágenes, aunque no dijeron de quién se trataba, no dejaban lugar a dudas. De hecho, el chico quedó rápidamente delatado por los tatuajes de sus brazos, y en concreto una imagen de un Buddha en su antebrazo derecho es el que ha despejado todas las dudas. Pero, por si quedaba alguna aún, en el vídeo se puede escuchar a las chicas decir "¿No te bastó con una vez que vienes a por otra?". Vamos, ¡blanco y en botella!

Eso sí, Óscar no llega solo: desde hace días se hablaba de que no estarían todos los solteros a la vez, y con la filtración de Óscar se ha confirmado. De hecho, entre las solteras también faltaba una, y no es otra que, precisamente, Andrea Gasca. Ambos salieron juntos del programa, pero lo suyo duró un suspiro: él dijo que no se fiaba de Andrea si había sido capaz de ponerle los cuernos a su novio con él, y aunque después se vieron, acabaron malamente con ella sintiéndose "utilizada", según reveló en un vídeo de su canal de MTMad. En breve veremos cómo es el reencuentro en República Dominicana...

