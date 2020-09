Está al frente del programa ‘bombón’ de Mediaset. Un ‘caramelito’ que puede estar envenenado si el reality no alcanza hasta el final los datos de audiencia (raro sería) de la primera edición. Sandra Barneda asume el reto, intentando hacernos olvidar a Mónica Naranjo (su predecesora); Carlos Sobera se encarga ahora de su anterior cometido moderando ‘El debate de las tentaciones’.

Su relación con las parejas es fundamental: “Se encuentran en una burbuja en el paraíso. Tienen la referencia de lo que pasó el año pasado, pero no pueden mantener un personaje durante todo este tiempo. Aquí la mente juega malas pasadas, para bien o para mal. En cualquier caso, ha sido una experiencia única. Todo lo que veis es cien por cien real, no hay nada pactado. Me fui a grabar ‘La isla’ diciendo que el amor es frágil, y lo ratifico. Esto es una revolución sentimental”.

¿Qué tal has llevado las situaciones que han vivido los concursantes?

Como se puede. Tanto en las villas como en las hogueras defiendo dos roles muy marcados. En las primeras tengo que tener en cuenta que están incomunicados y que su única referencia soy yo. Ahí me veréis un poco más cercana, pero no les puedo contar nada y sólo les ayudo a soportar la experiencia. Y en las segundas hago un trabajo de contención, sufro con los concursantes, pero no puedo responder a sus miradas suplicantes. ‘La isla de las tentaciones’ es un viaje de emociones, una montaña emocional, y las parejas se dan cuenta de sus inseguridades, miedos, celos…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cómo se prepara uno para decir las frases “hay más imágenes” o “no hay más imágenes para ti”?

No te diría que ensayando, pero soltándolas de manera natural. Es un momento mágico en el que sólo estamos ellos y yo, y se apoyan entre todos.

Mediaset

Después de lo todo lo que has vivido con los chic@s, ¿ha cambiado tu idea sobre el amor, la fidelidad, la pareja…?

Yo me fui a grabar a República Dominicana pensando que en el amor todos somos frágiles, y sigo pensándolo. Lo que llegamos a sentir es un cúmulo emocional, son pactos de pareja, todo fluye, y no hay nada fijo ni en el amor ni en las parejas. ¿Cuál es el secreto de que el amor perdure? Yo no dejo de preguntármelo, sobre todo teniendo el ejemplo de mis padres, que llevan 54 años casados y han pasado de todo. Supongo que es una evolución. Y no, esta experiencia no ha cambiado la percepción que tenía, es más, me ha ratificado en la idea de que en esto no somos maestros todavía.

¿Te imaginas con Nagore, tu pareja, en ‘La isla…’?

Yo no me imagino, no iría. Para ponerse a prueba ya está el día a día. Las tentaciones están a la vuelta de la esquina, lo que pasa es que no queremos verlo. La diferencia es que en ‘La isla’ te ponen unas imágenes y lo ves. Además, yo sería muy sufridora, estoy convencida, lo pasaría muy mal. Yo sería un poco la tristona de la pareja, porque me como más la cabeza, soy más de darle vueltas a todo.

“Me fui a grabar a República Dominicana pensando que en el amor todos somos frágiles"

¿Desconectabas? ¿Has practicado los deportes de aventura que nos dijiste en su día?

Yo tengo la suerte de que me entretengo con una mosca. Desconecté con mucha lectura, deporte con un entrenador online, pero como las grabaciones eran intensas, nada de deportes de aventura en República Dominicana.

Por suerte fue a verte tu pareja…

La visita, la verdad es que muy bien, como una válvula de oxígeno cuando estás tanto tiempo allí, aunque es imposible desconectar del todo de tanta carga emocional. Menos mal que el equipo hemos estado muy unido.

¿Veremos superado el momento “¡Estefaníaaa!” en esta edición?

El ‘hit’ se queda ahí, en la memoria de la televisión, pero el formato va más allá. Yo he vivido momentos muy complicados que ya veréis. Hay que olvidarse del referente y dejarse sorprender.

Mediaset

Sería estupendo que surgieran unos Fani y Christofer. ¿Cuál es la clave para que una pareja enganche?

La tele es la gran indiscreta. Si no eres auténtico, si no muestras lo que estás sintiendo, no funciona. Yo les decía a las parejas: “No os guardéis lo que sentís. No tengáis miedo a quedar bien o mal”. Aunque a veces se siente mucha vergüenza y no saben expresar las emociones. Hay que ser muy sincero.

¿Cuesta guardar el secreto de lo vivido?

Llevo mal lo de no poder contar nada. Tengo dos sobrinos que están locos por el formato, no me habían escrito nunca, para ningún programa, y en éste me han ‘taladrado’. Voy a crear un grupo con todos esos ‘groupies’ de ‘La isla de las tentaciones’, amigos míos y familiares, y lo vamos a comentar noche a noche.

“Si lo sé no vengo”

Mediaset

Ésta es la frase que, según Sandra, repiten todos los concursantes. Y no es para menos, vistas las imágenes de cabreo, por ejemplo, de Marta y Lester, que llevan once años de relación, y ella está un poco harta… O el mal rollo de Melodie y Cristian, que podrían haber roto tras nueve años de relación. Dicen que él le habría sido infiel con Andrea, concursante de la primera edición.



Mediaset

Y todo en una edición con dos importantes novedades: dos de los solteros son conocidos por el público y existe el llamado ‘Collar del Veto’, un mecanismo que las parejas podrán utilizar en un momento determinado para tratar de salvar su relación, impidiendo que su media naranja tenga un cita con uno de los solteros.

Villa playa y villa montaña

Mediaset

Éstas son las lujosas ubicaciones de los chicos y chicas del programa en este paraíso. Junto a ellos, los solteros, incluidos los solteros conocidos, una de las novedades de esta segunda edición.

Nagore, su gran tentación

Mediaset

El 23 de septiembre, horas antes del estreno de ‘La isla de las tentaciones’, Nagore Robles se reencontró con Sandra Barneda en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. “Quiero pedirte algo”, le dijo la vasca a la catalana.“ Y cogidas de la mano, Robles le pidió ¡ver la gala de ‘LIDLT’ juntas!

Ya podía haber sido una petición de mano, que era lo que todo el mundo esperaba de esta pareja, en su mejor momento desde su reconciliación en febrero tras poner fin en septiembre de 2019 a una relación que comenzó en 2016. Nagore no dudó en visitar a su chica mientras estaba grabando el concurso.



Hearst

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io