Kiko Matamoros habla sobre su vida sexual con Makoke: “Me producía mucho rechazo”

María Patiño vuelve a cargar contra Kiko Matamoros y lo acusa de estar “despechado” con Makoke.

La relación de Kiko Matamoros y Makoke vuelve a estar de nuevo en el punto de mira tras el polígrafo de él. En 'Sálvame' han tirado de hemeroteca mostrando multitud de vídeos y declaraciones del colaborador en lo que él aparece gritando a los cuatro en vientos en televisión lo feliz que estaba al lado de su ex, a quien no dejaba de lanzarle piropos. Sin embargo, por aquel entonces, Kiko hacía un papelón porque engañaba a su mujer con otras. Ante las imágenes, Matamoros explica que él intentó “retomar la relación después de que ella me pusiera los cuernos públicamente” pero que finalmente no lo logró. Con este panorama, algunos se cuestionan sí todo fue siempre una pantomima, pregunta que termina desencadenando que Kiko Matamoros hable sobre la vida sexual que tenía con Makoke.

Telecinco





“Fue la mujer de mi vida. Hasta los 10 años yo tengo un recuerdo muy bueno, estuve enamorado como un burro”, confesaba Matamoros. Gema López lo acusa de que no haber tenido entonces el valor de separarse, a lo que Kiko responde que no se trataba de valor, sino de comodidad. “No tenía un horizonte que me compensara. Para qué me iba a ir de mi casa, allí tenía mi hija, mis cosas y la convivencia mayoritariamente era agradable”, explica.

Telecinco

Es entonces cuando Jorge Javier pregunta si en esa situación se resintió su vida íntima. “Muchísimo. Los dos últimos años fueron un desastre. Había poco para lo que a los dos gustaba. A veces ni una vez a la semana. Veníamos de salir de copas y a mí me producía mucho rechazo ya verla porque además no le sentaba bien”, explica Kiko Matamoros.

Telecinco

Ante esa confesión del colaborador, Jorge Javier no puede evitar incidir en el tema del sexo para averiguar a qué se refería con eso de que “no le sentaba bien” porque, según el presentador, todos volvemos perjudicados tras estar de copas. “Makoke estaba rara físicamente, no me apetecía, no la veía...”, reconoce Kiko Matamoros.

El presentador volvía a la carga preguntando si no tenían discusiones por ese motivo. “Claro, muchísimas”, reconocía Kiko. A lo que Jorge quiere saber si alguna vez le llegó a confesar a Makoke lo mismo que acababa de desvelar en 'Sálvame'. “No, eso me parecía muy feo decírselo, ahora ya no”, cuenta.

Telecinco

Las declaraciones del colaborador caían como una bomba en el plató de 'Sálvame', especialmente entre María Patiño y Gema López que lo calificaba de “demoledor”. María Patiño iba más allá y estallaba contra Kiko Matamoros recriminándole esta actitud tras haberlo visto llorar por amor con Makoke. “Yo noto a un hombre que está actuando por despecho. Hay algo de Makoke que te está revolviendo y la quieres arrastrar”.

