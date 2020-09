Es increíble, los famosos se enamoran a la velocidad de la luz. Después de romper con Lara Álvarez, el cañonaco de Andrés Velencoso ya tiene de nuevo el corazón ocupado.

La mujer afortunada se llama Paula Gómez, tiene 31 años y trabaja como actriz, presentadora y modelo. La chica nació en San Fernando, Cádiz, pero actualmente reside en Madrid por motivos laborales.

Tiene un cuerpazo que quita el ‘sentío’ (mide 1,75 m) y ha trabajado para firmas tan importantes como L’Oreal o Armani. También has podido verla en la serie ‘Centro médico’, de Televisión Española, o al frente de ‘Vip casino’, un programa para las madrugadas del fin de semana de Mega y La Sexta.

Chico ‘Élite’



No sabemos si este será un romance pasajero o se convertirán en la ‘parejaza’ del otoño, pero lo cierto es que Velencoso ahora anda centradísimo en su trabajo. Sigue siendo uno de los modelos más cotizados del mundo –acaba de convertirse en embajador de BMW– y está rodando la cuarta temporada de ‘Élite’, la serie que lo peta en Netflix. ¡No puede pedir más!

De momento, a la nueva parejita ya se les ha visto paseando muy juntitos por las calles de Madrid, así los rumores que apuntaban este verano a que Andrés podía haber vuelto con Lara Álvarez quedan más que disipados y más tras ver a la presentadora en brazos de otro. Ahora solo habrá que esperar un tiempo para ver si el amor con Paula le dura.

