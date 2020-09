La nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' está dando para mucho, y eso que sólo llevamos una gala: celos nada más entrar, destape de líos a los poco minutos de empezar, tonteos al poco de llegar, peleas en cuestión de horas... desde luego, esta nueva entrega de programa ya promete, pero sin duda quien nos ha llamado la atención ha sido una de las concursantes en concreto. Cada vez que la enfocaba la cámara, muchos nos hemos hecho la misma pregunta, y es que tal fue la confusión que hasta se hizo trending topic en Twitter: ¿Es esa Penélope Cruz?

Costaba ver las diferencias, pero no: la joven en cuestión es Inma Campano, novia de Ángel. Ella es influencer de profesión, aunque si nos dice que se apellida Cruz en vez de Campano, y que Penélope y Mónica son sus hermanas perdidas, nos lo creemos con los ojos cerrados: no hay más que ver la cantidad de rasgos que comparten, como el pelazo, los ojos almendrados, las cejas bien definidas, buenos pómulos y labios carnosos y de comisura ancha. Vamos, ¡clavaditas!

"¿Soy el único que piensa que Inma se parece a Penélope Cruz?", "¡A darlo todo, Penélope!", "Eres guapísima", "¡Son idénticas!" o "En esa escena final abrazados y con el rímel corrido es igualita a Penélope Cruz en 'Volver'" son sólo algunos de los mensajes vertidos en las redes por el parecido de Inma y la actriz.

Eso sí, lo del parecido no es sólo cosa nuestra: ella misma, en su video de presentación, contó que se la conoce como 'la Penélope de Montequinto'. Tal es su belleza y su cuerpazo, que ya atesora casi 250.000 seguidores en Instagram, entre los que hay grandes estrellas: "A mí me han hablado muchos famosos, jugadores de fútbol, cantantes, actores... vamos, ¡hasta jugadores de la NBA!", afirmó. No sabemos si esto ha alimentado los celos de su novio (motivo por el cual han querido participar, para demostrarle a él que no tiene nada que temer), pero desde luego deben tener cuidado, porque de la primera edición ¡sólo queda una pareja en pie!

