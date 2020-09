A pesar de la pandemia de coronavirus, la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián ha conseguido celebrarse aunque esté siendo con restricciones y muchas medidas de seguridad. La cita cinematográfica más importante de nuestro país está ya en su ecuador tras su apertura el fin de semana pasada y no deja de regalarnos momentazos únicos, como la visita del actor internacional Jhonny Depp o el primer posado de la pareja formada por Blanca Suárez y Javier Rey, así como sus gestos de complicidad. Pero eso sí el momentazo más divertido del Festival de Cine de San Sebastián ha llegado este jueves 24 de septiembre de la mano de uno de nuestros actores cómicos más emblemáticos.

¿Quieres saber quién ha sido el encargado de hacer reír a la prensa y al resto de compañeros de profesión? Pues dale al play en el vídeo de arriba.

Javier Cámara ha sido el actor que ha convertido un clásico photocall en el momento más loco e hilarante del Festival de Cine de San Sebastián. El intérprete lograba hacerse con el protagonismo total durante la presentación de 'Sentimental', la nueva película dirigida por Cesc Gay en la que Javier comparte cartel con Belén Cuesta, Alberto San Juan y Griselda Siciliani.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La cinta es una comedia y una comedia es lo que montó Javier Cámara durante la sesión de fotos en la que estaba especialmente ingenioso. El actor de 'Siete Vidas' se entregó en cuerpo y alma a todo lo que le pedían los fotógrafos, que si ponte las gafas, que si mira aquí... Hasta que Javier terminó por quedarse solo ante los reporteros gráficos y fue entonces cuando se vino arriba y acabó cubierto por el cartel promocional de la película provocando las risas de la prensa. Dale al play en el vídeo de arriba y échate unas risas.

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io