¡Vaya final de verano el de Alfonso Merlos!

Se quedó sin Marta López tras la videopillada con Alexia y ahora también se queda sin la periodista.



Se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar el culebrón del confinamiento: Alfonso Merlos pillado con Alexia Rivas en su casa sin haber roto con Marta López. Bien, pues ahora, sólo cinco meses después, el abogado y la periodista han roto.

¡Sí, como lo lees! “No voy a negar lo evidente. Alfonso y yo hemos roto pero seguimos teniendo una bonita amistad y nos queremos mucho”, confiesa Alexia a QMD! Y añade: “Ahora sólo estoy pensando en mí, de verdad. En recuperarme y volver a mi profesión, no voy a dejar el periodismo de lado.”



Marta López, a otra cosa

Por supuesto, también quisimos escuchar la opinión de Marta en esta ruptura, aunque ella ya está en otra historia con su actual pareja, Efrén Reyero, y con el que pasó el mal trago de su despido y posterior reincorporación en Mediaset.

Pese a esto, fue muy clara, como siempre: “Sabía que habían roto, pero qué quieres que te diga: lo esperaba. Yo ya lo dije: ‘A ver lo que duran’ (risas). Esto nos pasa a todos, a diario”. Eso sí, la colaboradora de ‘Sálvame’ tiene muy buenas palabras para Alfonso y Alexia: “Les deseo lo mejor, antes juntos y ahora por separado.” “Has hablado con él?” le preguntamos. “No, no he hablado ni lo pienso hacer”, concluyó.

