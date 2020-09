Los famosos nunca dejan de sorprendernos. Algunos van vestidos hechos un cuadro pese a tener estilista y otros, son fotografiados en actitudes poco elegantes o con gestos poco favorecedores.

Así hemos visto a la cantante Dua Lipa, que parece que no le ha hecho mucha gracia que los fotógrafos la pillaran con unas pintas tremendas. Pero a ella se lo habríamos perdona porque sus temazos nos encanta. Por lo que no pasamos es por la mala educación. Y si no, dinos tú si el feo gesto que realiza es propio de una persona educada.

Pero la artista no ha sido la única celebrity que esta semana ha sido captada por las cámaras en un momento raruno. Ficha quiénes están en nuestro 'Horror de la semana'.

Dua Lipa

Agencias

A ver, pensadlo: si sólo ‘dior’ sabe por qué vas con una camisa tamaño infantil que no te deja respirar, unos vaqueros tres tallas más grandes y unas botazas de ésas que cuecen los pies, ¿estarías de buen humor? Sí, si tuviera un ‘dedo’ de frente, Dua Lipa se habría puesto otra cosa. Pero el dedo lo ha usado para decir hola...



Donald Trump y Sylvester Stallone

Agencias

A ver, Donald Trump, que serás muy presidente y todo eso, pero que a lo mejor deberías pensarte lo de imitar la sonrisa de Sylvester Stallone, ¡que te puede dejar la cara ‘oval’!

Alberto y Charlène de Mónaco

Agencias

Que Alberto de Mónaco y Charlène aparezcan juntos se convierte en noticia por lo escaso de sus apariciones públicas. Y dado lo bien que se les dan... ¡mejor! A ver, Charlene, que hay un protocolo y el posado en el balcón no es momento de peinar al niño...

Diane Kruger

Agencias

¡Adiós a la imagen glamurosa de Diane Kruger! No pretendemos que pase las 24 horas vestida de Chanel, pero hay cosas que no se hacen en público cuando vives de tu imagen...



Máxima de Holanda



Agencias

La máxima de Máxima de Holanda parece ser: disfruta de la vida y sé feliz. Y le da igual si tanta risa le hace bien a su cara... o no.

