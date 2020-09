Jesús Manuel se estrena como presentador de 'Sálvame'

El colaborador sorprende a sus compañeros mostrándose completamente desnudo

El colaborador de 'Sálvame' Jesús Manuel lo ha enseñado TODO en plato. El periodista ha decidido aparecer en el programa sin nada de ropa después de que Jorge Javier le retase. Todo ha comenzado a raíz de que Kiko Hernández manifestase que tenía unas fotografías muy comprometidas de él. "Alguien me ha pasado unas fotografías donde apareces completamente desnudo y me ha dicho que se las pasaste tú", le ha reconocido el colaborador. En ese momento, Jesús Manuel ha indicado que le daba "completamente igual" que las mostrasen.

Telecinco

"No veo que eso sea peor a cuando desnudamos nuestros sentimientos o abrimos nuestro corazón", ha explicado. En ese momento, el presentador le ha animado a que se desnudase en directo. "Si de verdad no te importa, ¿por qué no te desnudas ahora en vez de mostrar esas fotografías?", le ha preguntado.

El colaborador ha expresado que no le importaba en absoluto y ¡dicho y hecho! Antes de finalizar el programa ha aparecido sin nada de ropa delante de todos sus compañeros. "Nunca había visto unos pezones tan salidos como los tuyos, podrías colgar toallas", le ha indicado el presentador.



En ese momento, todos los colaboradores se han acercado para ver con detalle todas las facciones del cuerpo de Jesús Manuel. Un desnudo que ha provocado diversas reacciones. "Es un poco rara", ha dicho Belén Esteban, mientras que María Patiño ha asegurado que le "encanta el color".

Sin duda, un momento que ha conseguido crear un gran impacto en las redes sociales y ha suscitado todo tipo de comentarios.

