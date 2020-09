Poco a poco, Grecia Castta va haciéndose un hueco en el mundo de la interpretación. Ha trabajado en la serie de TVE ‘Servir y proteger’ y ahora triunfa con la película de Miguel Ángel Tobías ‘El secreto de Ibosim’, donde comparte reparto con Rodolfo Sancho y que se ha presentado en el Festival de Málaga. Grecia tiene un proyecto cinematográfico con el mismo director, una serie y una miniserie con Carlos Iglesias.



¿Qué cuenta ‘El secreto de Ibosim’?

Es una película rodada íntegramente en Ibiza en la que se muestra la cara bonita de la isla. La Ibiza que hemos podido ver este verano, sin rollos ni locuras. La película tiene una filosofía muy bonita y te transmite el mensaje de que, además de todo lo comercial que tiene Ibiza, tiene un espíritu. Mi papel es Paola, la novia del protagonista, Manuel, interpretado por Rodolfo Sancho. Es un empresario millonario que sólo piensa en el dinero y por alguna razón quiere devastar la isla, y es ésta la que se defiende y quien le salva.

¿Eres de esas actrices que cuando le dan un papel quieren poner su granito de arena y se enfrenta al director?

Me gusta aportar cosas, pero me dejo dirigir, porque al fin y al cabo el director tiene la película en la cabeza y es el padre de todo. Me gusta sugerir, pero nunca desde la imposición.

La actriz luce un top (19 €) de punto de Mango, falda de cuero (325 €) de Maje, sandalias (89 €) de Exe Shoes y pendientes (32,50 €) de Chiffon Lover. Ana Ruiz

¿Cómo es trabajar con Rodolfo Sancho?

Es un compañero muy majo. Viene de una saga increíble y ha sido un honor trabajar con él. Me ha ayudado mucho en esta película. Ha sido un sueño trabajar en esta película durante nueve semanas.

¡Nueve semanas fuera de tu casa!

Al final te ves obligada a hacer una familia con tus compañeros y te ayuda a conocerte más a ti misma. Es duro estar fuera de casa, pero es como entrar en trance porque pones tu vida al servicio del personaje y dejas de lado tus propios problemas y alegrías.

La actriz luce un vestido (39 €) de Mango, zapatos (54,95 €) de Exe Shoes y brazalete (c.p.v.) de Di Bella García. Ana Ruiz

Los cantantes hablan muchas veces de la soledad que sienten en las giras. ¿A los actores os pasa lo mismo?

Nos pasa, pero de otra manera. Yo lo vivo de una manera más espiritual. No me gusta la soledad, pero es verdad que nunca me llego a sentir sola, aunque esté sola en mi habitación del hotel. Además, hoy contamos con las nuevas tecnologías, que te permiten estar cerca de tu gente.

Escenas de sexo

¿Te dan pudor las escenas de sexo?

No, siempre y cuando esté justificado. Pero cuando aceptas un guión lo aceptas con todas las consecuencias y te dan igual las escenas.

¿Pero no piensas en lo que puede pensar tu familia al verlas?

Afortunadamente todavía no he tenido que pensar eso, porque no he tenido que hacer esas escenas.

Tienes 24 años, ¿por qué decidiste ser actriz?

Para mí, mi profesión es como una filosofía de vida. Siempre me ha gustado el cine clásico. Me gusta mi profesión, que aunque parezca muy bonita tiene sus luces y sus sombras. No es un capricho.

¿No buscas la fama?

No, yo busco el reconocimiento como actriz. Sólo pienso en hacer buenos trabajos y que el público conecte conmigo. La fama como tal no me interesa.

¿Crees que hay mucha rivalidad entre los actores jóvenes?

Es la rivalidad que se quiera poner cada uno. Es como si me preguntas si hay envidias. Yo, afortunadamente, no soy una persona envidiosa, aunque sí soy competitiva porque me gusta superarme cada día. Pero no quiero estar en el puesto de nadie.

¿Eres actriz las 24 horas del día?

Ser artista no significa que tengas que tener la pestaña postiza todo el día puesta, pero sí tienes una sensibilidad especial para percibir las cosas. Yo no dejo de ser actriz porque no esté en un rodaje.

¿La belleza es un handicap en tu profesión?

A veces sí, sobre todo en un momento en el que estamos acostumbrados a que por ser joven buscas otro tipo de cosas y creen que ser actriz es un capricho más allá de tu vocación. Eso es triste.

Grecia lleva un vestido (289 €) de Samsoe, sandalias (c.p.v.) de Carolina Herrera y pendientes (42 €) de Maisxfrida. Ana Ruiz

¿La belleza te lo ha puesto difícil?

A veces, sobre todo cuando empiezas y a lo mejor, por ser un poco más guapa, no te dan ni la oportunidad de hacer un casting. Es muy frustrante, porque un casting es como una entrevista de trabajo, y todo el mundo tiene el derecho a hacerla.

Un mundo tan falso

¿Has tenido proposiciones indecentes?

No. Cuando dejas las cosas claras, esas cosas no te pasan. He coincidido siempre con gente muy profesional y nunca he tenido ninguna proposición. Yo me dedico a hacer mi trabajo y ya está.

¿Cómo se conquista a Grecia Castta?

Con la bondad y la simpatía. Es lo más importante de una persona y lo más difícil de encontrar hoy en día, en un mundo tan falso y psicodélico.

Sus básicos

Ana Ruiz

Ampollas rellenadoras de ácido hialurónico Life Plankton, de Biotherm, 57 €. Blending brush, brocha para difuminar, de Maiko, 7,99 €. Plancha inalámbrica 9000 con batería de litio y carga rápida, de Babyliss, 279 €. Maxi Precision Brush, brocha de precisión, de Maiko, 9,99 €.

Daniel I. Carande. Fotos: Ana Ruiz. Ayd. De foto: Ainoa Juan. Maquillaje y peluquería: María José Seguel para Alegría make up.

Agradecimientos: Restaurante Sua by Triciclo. Calle Moratín, 22. Madrid. Teléfono: 915277165. www.eltriciclo.es.

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io