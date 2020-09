Tom Brusse se puso en el punto de mira cuando una de las solteras, Liseth dijo haber tenido un lío con él cuando comenzaba con Melyssa.

La segunda edición de 'La isla de las tentaciones' acaba de arrancar y ya es todo un exitazo. El primer programa donde conocimos a las parejas, a los solteros y solteras y donde pudimos ver cómo elegían las primeras citas tras una noche de interacción en Villa Playa y Villa Montaña ya ha provocado que las redes sociales echen un humo comentando las 'mejores jugadas' y haciendo previsiones de lo que puede ocurrir. Una sola entrega ha hecho falta para que se perfilen los participantes que no es que vayan a dar más juego, sino que ya lo han dado. Si entre las chicas ha destacado por mayoría Marta Peñate con sus críticas a las solteras, protagonizar el primer tonteo con un soltero y enfrentarse con Lester, su pareja, entre los chicos el protagonista es Tom Brusse.

Instagram Tom Brusse

El novio de Melyssa Pinto, a quien fue a conquistar en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sorprendía tanto a su chica como a la audiencia al confesar durante la presentación de las solteras que conocía a una de ellas, a Liseth. La chica lo confirmaba y además confesaba que ambos habían terminado besándose en un segundo encuentro en Madrid. Una supuesta infidelidad que destrozaba a Melyssa y que colocaba a Tom en el punto de mira.

Tom elige a Luzma para su primera cita en ’La isla de las tentaciones’ ante Sandra Barneda. Telecinco

Al día siguiente, Tom elegía a Luzma para su primera cita, a quien curiosamente también conocía de antes por tener amigos en común. Melyssa volvía a desconfiar de la versión que le dio respecto a Liseth y el marroquí rompía a llorar y suplicaba a su chica que creyera en él. ¿Realidad o papelón? Las redes están que echan un humo con Tom Brusse. Mientras, unos lo critican tachándolo de falso y de mentiroso, otros alaban su personalidad y su paciencia con Melyssa.

Ante tanto comentario, Tom no ha podido permanecer callado y ha decidido usar su perfil de Instagram, donde acumula cerca de 92.000 seguidores, para responder tanto a sus haters como a sus defensores. “Mucho amor a todos que me apoyan y también a los que me critican que gracias a ustedes me divierto muchísimo a leeros cuando me aburro 🤩❤️😍”, escribe el empresario de 27 años junto a una foto en la que aparece en un famoso jardín de Dubai.

Curiosamente en ese mismo jardín de Dubai, bajo corazones de flores, posaba con Melyssa, con quien aún no lleva ni un año de relación pero de quien confiesa estar muy enamorado. Juntos pasaron el fin de año en Emiratos Árabes. ¿Llegarán a celebrar su segunda Nochevieja en pareja este año o 'La isla de las tentaciones 2' acabará con su relación?

