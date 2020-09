Las redes sociales han supuesto un antes y un después en la vida de muchas personas. Son herramientas que nos hacen estar mucho más cerca de personas que están lejos o que incluso ni siquiera conocemos. Para los artistas y famosos son, además, una vía por la que están en contacto con sus fans y en ellas tienen además una importante fuente de ingresos.

Sin embargo, las redes sociales también tienen su parte negativa. Esa facilidad para contactar o escribir a una persona es tomada por algunos como un muro donde expresas todo su odio hacia ella.

Los famosos tienen que lidiar a diario con sus 'haters', que es el término en inglés con el que se conocen a estas personas que se dedican a insultar o decir cosas hirientes solo para hacer daño. Este hecho se llama 'stalking' y nuestras leyes ya lo consideran delito.

Por este motivo, son muchas las celebrities que, hartas de recibir ofensas a diario, ponen en manos de la Justicia a estos acosadores anónimos.

La última en hacerlo ha sido Violeta Mangriñán. La ex 'superviviente', cansada de ser víctima de estos haters, ha dado el paso y ha denunciado a sus acosadores.

Ha siso ella misma la que lo ha contado en sus Stories de Instagram cómo ha acudido a una comisaría de la Policía Nacional en Madrid para que el proceso judicial se ponga en marcha.

Violeta Mangriñán Instagram

Lo ha querido hacer público para que otras personas, anónimas o famosas, que estén sufriendo acoso en redes sociales, sepan cómo proceder y, de paso, avisar a todos estos acosadores de que ha tomado cartas sobre este feo asunto y que la Justicia tome las medidas legales necesarias para pararlos.

La valenciana no tiene problemas en hacer públicos aspectos importantes de su vida privada, como cuando confesó la enfermedad que padece, los retoquitos que se hace o sus posturas sexuales favoritas.

De hecho, mientras contaba cómo había acudido a una comisaría, podíamos verla con unas tiritas en la cara porque se ha quitado varias marcas de acné y la cicatriz de un piercing que tenía y no le gustaba.

Violeta Mangriñán Instagram

Violeta ha querido hacer hincapié en que si alguien se siente acosado en redes, que no acuda al Juzgado de primeras, si no que mejor vaya primera a denunciar a una comisaría de la Policía Nacional ya que así es más sencillo luego identificar a los acosadores.

"Os aconsejo a todas las personas que como yo estén siendo víctimas de acoso, stalking, bullying y demás que antes de ir a un juzgado de guardia con la denuncia lo ideal es que vayáis a la Policía Nacional porque siempre es más fácil a la hora de saber quiénes son las personas que están detrás de esos perfiles", aconsejaba la influencer.

También ha explicado cuándo hay que denunciar: "Comentarios como fea, cornuda o algo así no, pero cuando son cuentas que suben contenido tuyo para injuriarte o acosarte, entonces sí es cuando hay que denunciar, cuando lo hacen de forma reiterada" narraba en sus Stories.

Violeta Mangriñán Instagram

"Yo he perdido dos horas de mi vida esta mañana, que podía haber invertido en otra cosa más productiva, en hacer esto pero estoy tranquila porque sé que esas personas que han intentado hacerme daño lo van a pagar".

Esperemos que estos haters tomen nota y dejen de hacer daño a cualquier persona de manera gratuita.

