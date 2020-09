Nuria MH sorprende al tatuarse la cara del novio de una famosa , muy famosa, en su muslo izquierdo.

, muy famosa, en su muslo izquierdo. La ex gran hermana que cuida mucho su imagen se operó los mofletes para afinar su rostro.

Nuria MH, de 'Gran Hermano Vip 7', tiene verdadera pasión por los tatuajes. No hay más que echar un vistazo a su muro de Instagram para verificarlo y es que la amiga de Omar Montes tiene muchos litros de tinta decorando su piel y muchas fotos posando ligerita de ropa para lucirlos. Pero parece que la influencer todavía no se ha cansado, ni mucho menos, de tatuarse y sigue dispuesta a seguir llenando los rincones de su cuerpo que le quedan aún libres. De hecho, Nuria acaba de volver a hacerlo y nos ha dejado muy loc@s con lo que se ha tatuado. Ni un corazoncito cursi, ni un amor de madre, ni nada de eso, Nuria MH se ha tatuado el rostro de un conocido rapero que además es novio de una celebrity internacional. ¿Quién?

Instagram Nuria MH

La ex gran hermana ha elegido nada más y nada menos que el careto de Travis Scott, el churri de Kylie Jenner y padre de su hija Stormi. ¿Cómo te quedas? Pues así nos hemos quedado en QMD! cuando hemos descubierto en los stories de Nuria el paso a paso de este nuevo tatuaje que Nuria MH se ha hecho en su muslo izquierdo.

Instagram Nuria MH

Pero ojo que además Nuria no ha elegido una imagen cualquiera del rapero, sino una en la que Travis aparece con sus características trenzitas y !con los ojos en blanco! Sinceramente, da un poco de mal rollo aunque el tatuaje aún está sin terminar porque por ahora solo se ha sometido a la primera sesión.

Instagram Nuria MH

¿Se arrepentirá Nuria MH cuando vea día, tras día, el rostro de Travis Scott en su muslo o su pasión por él puede con todo? ¿Estará Omar Montes celoso de que su amiga haya elegido la cara de otro músico en lugar de la suya?

Nuria MH, que también lleva tatuado el rostro de Bruce Lee o el de Cleopatra, entre otras caras, se ha puesto en las manos de Alejandro Nicolás Bernal, un tatuador en el que han confiado muchos futbolistas, como por ejemplo Marc Bartra, marido de Melissa Jiménez.

