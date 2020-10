En 1998, Kim Basinger se llevó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por interpretar a la sugerente Lynn Bracken en la película ‘L.A. Confidential’. En aquella cinta, que arrasó en crítica y público, su personaje vivía en esta impresionante mansión que ahora se ha puesto a la venta por 6,3 millones de euros. ¿Algún cinéfilo se anima a comprarla?

La casa fue diseñada en 1920 por el arquitecto y actor de cine mudo Jack Donavan y construida en Hancock Park, un elegante barrio residencial de Los Ángeles. La propiedad fue adquirida por última vez en 2018 por 3,5 millones y sus dueños le dieron un lavado de cara pero sin que la casa perdiera su esencia.



Distribuidora

La mansión mantiene la chimenea original en el salón, así como el hierro forjado y las enormes ventanas arqueadas que hacen que entre mucha luz natural. La propiedad tiene dos pisos, cuatro habitaciones y cinco baños. La joya de esta finca es el jardín, que cuenta con una terraza de estilo español, piscina, spa, canchas y un acogedor comedor a la sombra. Además, también hay una casa de dos pisos para los invitados.

Un capricho para cinéfilos



Toprental

‘L.A Confidential’ está considerada una de las mejores películas de los 90. Quizás algún fan se anime a comprar esta preciosa mansión que ya forma parte de la historia de Hollywood. Tiene más de 400 metros cuadrados.

Dos alturas

Toprental

El salón cuenta con la chimenea original que se diseñó en 1920. Una imponente escalera con barandilla de hierro nos conduce al segundo piso.

Paraíso al aire libre



Toprental

El exterior de la casa es una maravilla. Piscina, spa, comedor y hasta una barra para tomar cócteles.

Comedor exterior

Toprental

En uno de los rincones del jardín hay una gran mesa para reuniones en el exterior.

Para disfrutar de la lectura



Toprental

La mansión nos sorprende con estos rincones que invitan a descansar. Ideal para coger un buen libro y olvidarte del estrés diario.

Muy amplia

Toprental

La cocina tiene una gran isleta central para picotear en familia, además de una pequeña mesa con vistas al salón.

Salida al jardín

Toprental

Tanto el salón como la cocina tienen acceso al jardín exterior. Además, los grandes ventanales dan mucha luz a una casa que desprende alegría.

