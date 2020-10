Jacob y Zendaya rompieron justo antes de que él empezara a salir con Kaia

La pareja compartía antes una bonita amistad que ha evolucionado a amor

Después de meses de rumores, por fin tenemos la prueba: Kaia Gerber y el actor Jacob Elordi son la parejaza del momento. Los chicos se han escapado a Los Cabos (México), pero la súper modelo ha decidido también invitar a sus famosos padres. ¿Le habrá sentado bien a la estrella australiana pasar sus vacaciones con los ‘suegros’? La verdad es que el chico parece llevarse de maravilla tanto con Cindy Crawford como con Rande Gerber, con los que se mostró de lo más relajado en la piscina.

Kaia, impresionante con un mini bikini verde, conoció a su chico en Nueva York, donde han intentado esconder su romance durante semanas. Hasta hace poco, la prensa americana aseguraba que el actor de ‘Euphoria’ salía con su compañera de serie, Zendaya, que acaba de convertirse en la actriz más joven en ganar un Emmy.

Pero está claro que los actores han roto y ahora Jacob está 'in love' con Kaia. Tan loquito por los huesos de la modelo está que hasta se ha ido con sus padres... si eso no es amor...

Agencias

Kaia y Jacob (23) viven en Nueva York. Él es originario de Australia, aunque su abuelo era vasco... podríamos hablar horas sobre su cuerpazo pero no sabemos si seremos capaces de controlar nuestras babas.



Agencias

Kaia tiene 19 años y ya lleva cuatro arrasando como modelo. Tiene un tipo que quita el hipo.

Agencias

Cindy (54) y Rande (58) no tienen nada que envidiar a la joven pareja. ¡Están estupendos! además, los dos demostraron mucha sintonía con su yerno.

Agencias

