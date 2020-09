Juntos, en un casoplón de infarto y con mucho, mucho buen rollo y humor, así superaron Justin Bieber y Hailey Baldwin la cuarentena.

El cantante y la modelo presumen en sus redes de amor y diversión a todas horas.



Justin Bieber y Hailey Baldwin están muy enamorados. El cantante y la modelo están a punto de celebrar su primer aniversario de bodas en solo unos días. El próximo 30 de septiembre la parejita cumple su primer año de casados y ellos parecen seguir viviendo todavía en una eterna luna de miel. Eso sí, primer aniversario si hablamos de boda religiosa, porque antes ya se habían dado el 'sí, quiero' por lo civil en Nueva York. Pero la historia de amor de Justin Bieber y Hailey Baldwin tiene miga. Y es que lo suyo empezó en 2009 como una amistad desde la más tierna adolescencia cuando él tenía 14 y ella 12. Ya entonces parece que se entendieron de maravilla. Pero tuvieron que esperar a 2009 para probar suerte como pareja pero la cosa no pareció salir a la primera y el canadiense comenzó su relación de idas y venidas con Selena Gómez.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Años más tarde en 2018, la pareja de amigos se dio una segunda oportunidad y lo clavaron. A los pocos meses ya estaban comprometidos y ahora se han convertido en el matrimonio joven más compenetrado y divertido del panorama internacional. Pero, ¿seguirán igual de enamorados cuando se hagan más mayores? Para despejar las dudas, hemos decidido consultar a los astros y ver qué nos dicen sobre el futuro del matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Justin Bieber nació el 1 de marzo por lo que es Acuario.

Hailey Baldwin nació el 22 de noviembre por lo que es Sagitario.



¿Y qué tal se compenetran estos dos signos en el amor? Pues de maravilla, porque Acuario y Sagitario tienden a tener relaciones muy largas y estables, así que podemos tener Justin y Hailey en plan tortolitos para toda la vida si se lo curran claro. Y es que estos signos se complementan a la perfección, lo que uno no tiene, el otro lo aporta. Pero además tiene varios puntos en común que lo hacen estar más unidos, ambos son creativos, optimistas, apasionados y solidarios. El cantante y la modelo comparten además la baza de su fe en Dios que los ha llevado a bautizarse juntos hace unos meses.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero cuidado que la perfección en esta unión podría estar amenazada por algo que ahora los une pero que, a largo plazo, si no lo saben gestionar puede ser un arma de doble filo. Tanto Acuario como Sagitario están marcados por su necesidad de independencia y libertad. Algo, a priori, positivo porque ambos entenderán la necesidad del otro de tomar aire de vez en cuando dentro de la pareja y de mantener sus espacios, pero que han de saber gestionar a largo plazo con mucha comunicación para evitar malentendidos.

Así que sí, amigos parece que tenemos Justin y Hailey para muuuuuuchos años.

Prepárate para el otoño Pantalón pitillo Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey manga abullonada Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Gabardina reversible Cortefiel 89,99 € - 49,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Banarassi (El Corte Inglés) 15,95 € COMPRAR Aceite de ricino puro Bionoble 16,99 € - 13,98 € Organizador de maquillaje Boxalls 29,99 € - 19,99 € Sérum de ácido hialurónico Éclat Skincare 7,68 € Endurecedor de uñas Química Alemana 13,85 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io