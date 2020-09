¿Cómo te sentirías si fueras madre o padre y a tu hijo le pusieran los cuernos delante de toda España? Probablemente, no querrías ver a tu nuera o yerno ni en pintura, y todos tus esfuerzos se centrarían en que tu retoño dejara a a su pareja y la odia por los siglos de los siglos. Algo así le pasó a la madre de Christofer con Fani tras 'La isla de las tentaciones'... y, sin embargo, las dos han revelado ahora ¡que se llevan divinamente! ¿Cómo ha sido posible? Pues ya os lo adelantamos nosotros: con mucha diligencia, educación y, sobre todo respeto. Además del perdón, claro.

Mediaset

Estefanía sabe que se hizo famosa por algo de lo que se arrepiente cada día de su vida, pero la familia de su chico ha sido un pilar fundamental para poder pasar página: "Nuestra relación no es mala para nada. Tú tienes tu carácter y tu alegría, y yo también. Yo no me llevo mal contigo. Igual a ti hay cosas de mí que no te gustan, pero bueno, yo soy como soy", explicaba la madre de Christofer en el último capítulo de Fani para MTMad.

Mediaset

La también ex superviviente ha confirmado que se llevan genial, y que su único mal rollo llegó a raíz del programa que la lanzó a la fama. "Yo entonces estaba muy sentida, pero cuando viniste a hablar conmigo, a darme explicaciones y a pedirme disculpas, yo acepté tus disculpas, porque yo no te voy a recriminar. Le puede pasar a cualquiera, y lo que hiciste tampoco era para ahorcarte. Todos cometemos errores en la vida…", le decía a Fani su suegra, aunque acababa con advertencia: "Pero que no se vuelva a repetir, ¿eh?".

Mediaset

Desde luego, Fani está completamente integrada en la familia de Christofer, pero tras liarse con Rubén, tuvo que volver a ganarse su confianza: "En ese momento tú no me querías ni ver en pintura por lo mal que se lo hice pasar a tu hijo, pero ya viendo que cuando se emitió el programa seguíamos juntos… te agradezco que la familia también me haya perdonado, porque es muy importante. Sí, perdona la pareja, pero si la familia no lo hace… hay un mal rollo que afecta a la relación", apuntaba Fani. "Nosotros te perdonamos, pero también dijimos que te tenías que ganar la confianza y el cariño… y lo has hecho. Has luchado para poder integrarte… y ahora creo que está la familia más unida incluso que antes", aseguraba su suegra.

Mediaset

Así, la vuelta a la realidad no fue fácil, pero poco a poco todo se solucionó: "Yo cometí este error, y me hizo falta para darme cuenta de lo que realmente quería en la vida… pero no os vayáis a pensar que por ser mi suegra me libré de la bronca: me echó un rapapolvo como si fuera su hija. Y mi tía Maite otro", ha recordado, aunque desde el lado de Christofer tampoco fue mejor: "Él primero fue a Sevilla a por sus cosas y a hablar con tu tía Maite, que estaba con el niño. Le contó lo que había pasado y ella te quería agarrar de los pelos, igual que yo cuando me enteré. Pero cuando hablé con Christofer le pregunté ‘¿tú la quieres?’, porque si él te quiere no le puedo decir ‘ódiala’.

Planes de futuro

Suegra y nuera se han confesado que están deseando irse de boda, aunque Fani no descarta tener primero un bebé, ya que la boda está complicada por culpa de la pandemia. Ahora, además, pueden permitírselo gracias al dinero que ingresan por la tele, algo que incluso la madre de Christofer ve como positivo: "Ahora os veo más centrados, más alegres, más unidos y con más propósitos". Una fama que también le ha terminado llegando a ella, y lo cierto es que está encantada: "En la empresa me dicen 'ay, que tenemos aquí a la suegra de Fani trabajando', y yo les digo que la famosa es ella, no yo... pero sí me gusta, ¿eh?", ha confesado.



