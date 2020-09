Aurah Ruiz, sobre Jesé: “Tengo que aportar información de lo que está pasando”.

La ex gran hermana ha desvelado todos los detalles de su juicio con Jesé, aunque la pesadilla no ha terminado.

Ha explicado que al juicio acudirá como la denunciada, pues Jesé Rodríguez cargó contra ella por hablar de su vida privada de forma pública y, supuestamente, mentir... Y, ¿a qué se enfrenta Aurah? Pues es muy fuerte, ella misma ha explicado que se enfrenta a "una pena de 40.000 euros y cien días de beneficios a la comunidad o un año y tres meses de prisión". Ahora lo cuenta tranquila, pero parece que no lo está: "Estoy acostumbrada, ya me río por no llorar. Estoy segura de mi verdad". Confiesa que "he ido tranquila, me he sentado allí y estoy bien, esta persona me ha denunciado pero no se ha presentado porque está trabajando fuera, pero es un juicio por lo penal, por lo que tienes que tener buen tocho de informes para no presentarte".



Ante la ausencia de Jesé, el juicio se ha pospuesto. Se celebrará el próximo 14 de diciembre, dentro de dos meses, "me falta sufrir más meses y un poco más de tiempo de agonía, aunque yo ya me acostumbré, ni me lo creo ni lo entiendo, pero mi madre lleva mucho sufriendo con este tema".

Aurah ha sido muy clara y asegura que si la condenan, tendrá que entrar en prisión: “Si me pides 40.000 euros no te los voy a dar, porque no los tengo; si me pides 100 días de trabajo a la comunidad, no te lo voy a dar porque no tengo horas, lo que menos tengo es tiempo en mi vida”, y es que la joven pasa todo su tiempo cuidando del hijo que ambos tienen en común, Nyan, y que padece una enfermedad que la obliga a estar pendiente de él las 24 horas.

“Me tendrán que meter en prisión. Entrará Antoni con la cámara a los vis a vis y en vez de acostarnos, grabaré para todos vosotros, para que sepáis como me va ahí dentro”. Eso sí, la exconcursante de ‘GH VIP 6’ ha dejado claro que lo único que desea es que todo salga bien: “Se acabará este infierno y firmaremos la paz entre ambos, que es lo que deseo”.

