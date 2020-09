"Sabía que te amaba desde el momento en que te conocí", con estas bonitas palabras anunciaba, Demi Lovato, su compromiso con Max Ehrich: "Es un honor para mí aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amaré por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Aquí empieza nuestro futuro!", escribía junto a varias románticas imágenes del momento de la pedida. Sin embargo, su futuro ha durado más bien poco... Dos meses después de que protagonizaran aquella pedida de mano de película en las playas de Malibú, la pareja ha decidido romper su compromiso, y su relación, ojo ahí. No solo no se casan, es que han decidido tomar caminos separados en sus vidas. Tal y como informan fuentes cercanas a la pareja a 'People': "Ha sido una decisión difícil, pero han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras".



Las razones de su ruptura todavía no están claras. Hay fuentes que aseguran que "llegó un momento en el que Demi ya no podía confiar en él, en el que se dio cuenta de que Max era un tipo turbio cuyas verdaderas intenciones ocultaba con maestría. Demi sentía solo quería casarse con ella para recibir atención", mientras otros creen que tienen que ver con una cuestión de terceras personas... Y es que los rumores comenzaron cuando su prometido desactivó los comentarios de sus redes sociales después de que vieran la luz unos mensajes que supuestamente había escrito en los que aseguraba que prefería a Selena Gomez (ex amiga de Demi) antes que a ella. Dramón, vaya, con todas las letras... Lo que está claro es que no hay boda.

