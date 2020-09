Tras su separación de Kiko Matamoros, Makoke tuvo una intensa pero breve relación con Tony Spina, a quien conocía en 'GH VIP'.

Tony Spina ha roto su relación con Makoke pero continúa metidísimo en el conflicto familiar, sobre todo porque está muy molesto con su ex porque "tras el confinamiento tuvimos un acercamiento y me ha molestado enterarme que tiene pareja por otros y que no me lo haya dicho ella como amiga que es". Pero con ella no es con la única con la que parece estar medio en guerra, también sigue a la gresca con Kiko Matamoros, y eso que ya no es el nuevo novio de su ex mujer...



Tony acusa al colaborador de ‘Sálvame’ de preocuparse por unos carísimos zapatos el día en que operaban su hija Anita, de quien está distanciado. Pero él lo niega rotundamente: "He preguntado por ella todos los días, puedo estar peleado con mis hijos pero no dejo de quererlos. Vas a quedar como un mentiroso". Tony insiste en su historia: “A lo mejor tú no sabías que la estaban operando, pero Makoke te lo dijo y tú dijiste vale, pero los zapatos dónde están”.

Kiko ha lanzado un dardazo envenenado a Tony: "No vayas más allá de donde puedas ir, no te lo voy a permitir". Pero la cosa no ha acabado ahí... Tony se ha atrevido a decir que Kiko ha estado "muy poco elegante" con ciertas declaraciones sobre Makoke, sobre todo cuando decía haberse casado con ella sin estar enamorado. Eso sí, Tony cree que "ya ninguno estaba enamorado": "Ella ha luchado por activa y por pasiva para que todo fuese como antes, pero no lo ha conseguido".

Para Kiko, y además lo tiene muy claro, estamos ante un “adosado” cuyo objetivo es “rebañar”.

