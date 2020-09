"Borra esto inmediatamente", así ha reaccionado Kylie Jenner a una fotografía que este fin de semana compartía su hermana, Kim Kardashian. Se trata de una imagen allá por 2009 en la que aparecen las hermanísimas mucho más jóvenes y, desde luego, cambiadas. Que no es su mejor foto, eso está claro, pero oye, quien estuviera hecho un pibon en la adolescencia que levante la mano... Época de acné, aparato dental, una moda complicada, el cabello descuidado, los rasgos faciales más hinchados y desproporcionados... ¡Es totalmente normal, Kylie, tranquila, todos hemos pasado por eso! Repira profundo, inspira, expira... Vamos, calma, que no pasa nada. ¿O si?



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que Kylie está completamente irreconocible... Lo que hace el tiempo, ejem ejem (guiño, guiño). Tras el comentario enfadado de Kylie, Kim Kardashian le ha respondido con ironía: "¿Debería cortarte de la foto como Diddy?". Se refería así al recorte que el rapero P. Diddy hizo en una fotografía de la Gala Met de Nueva York, en la que eliminó a las dos hermanas Jenner de la instantánea. "Absolutamente", le seguía ella el juego.

Entre los comentarios de la foto, que, como era obvio, no se han hecho esperar, hay quienes piensan que Kim se ha portado muy mal: "¿Por qué le hace esto a sus hermanas?" o "la comparte porque ella sale bien, pero sus hermanas no". Y un comentario que se repite mucho es: "¿Pero quienes son estas?", y es que a decir verdad, poco queda de aquellas jovencitas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quizá Kim y Kendall son las que más se parezcan a su "yo" pasado, pero desde luego de Kylie Jenner no queda ni rastro.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io