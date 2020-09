Makoke defiende a Anita de los ataques de Kiko Matamoros. La colaboradora de televisión cree que el único culpable de la mala relación entre su hija y su padre es Kiko Matamoros.

Laura Matamoros se ha convertido en el mayor apoyo de los hombres de su casa. Quién nos iba a decir que veríamos una estampa tan bonita de la familia unida... Después de los enfrentamientos que protagonizaban Kiko y Diego Matamoros de plató en plató, era casi imposible imaginar que terminarían pasando un sábado familiar. Pero las cosas han cambiado y Kiko está de maravilla con sus hijos, con estos, al menos, porque la cosa con Anita sigue sin arreglarse. Y ahora que su chica, Marta López Álamo, está lejos de él, el colaborador se ha refugiado en sus hijos. La 'influencer' ha tenido que viajar a Dubái por motivos laborales y Kiko se ha tenido que quedar en Madrid para atender su trabajo, así que se ha reunido con Laura y Diego para disfrutar del sábado.



Con Laura, Diego, y diríamos sus respectivas parejas pero qué va... Sí estaba Benji Aparicio, pareja y papá del hijo de Laura Matamoros, pero ni rastro de Carla Barber.

Después del brutal atraco que sufrió la doctora, los rumores de crisis entre la pareja se han desatado. Carla no deja de compartir, en sus redes, reflexiones como que su trabajo le sana el corazón. Pero… ¿es que lo tiene roto? Desde luego hace mucho que ninguno de los dos se dedica sus típicas frases románticas, al menos públicamente.

Al parecer Carla está en Canarias para estar “arropada por mis amigos y familia”. ¿Por qué no le ha acompañado Diego en este viaje? ¿Por qué no se refugia en su chico? Algo está pasando aquí...

