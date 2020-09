La modelo, nieta de Ferruccio Lamborghini fundador de la más conocida marca de coches italianos , se dio a conocer gracias al programa 'Super Shore' donde destacó por su peculiar personalidad.

El pasado mes de diciembre, Elettra Lamborghini anunciaba su compromiso con Nick, más conocido como Afrojack ante sus miles de seguidores: "Mi mejor amigo Afrojack me pidió que me casara con él hace 2 días. Es la persona más dulce y amada que he conocido en mi vida, y el único hombre al que realmente puedo llamar HOMBRE... todos los días me siento muy afortunada de encontrar a alguien que tiene un gran corazón como él y que todavía confía en la familia y es muy similar a mí. La gente dice: ‘cuando es la persona adecuada lo sientes’. .lo siento desde el principio, esto será para toda la vida". Un notición que, casi un año después, ha culminado en un bodorrio. La heredera del imperio Lamborghini y el DJ se han dado el 'sí, quiero' en el norte de Italia.



En una ceremonia no demasiado multitudinaria para cumplir con las normas de seguridad, solo rodeados de sus seres más queridos, la pareja ha disfrutado de una noche llena de brillo, música y fuegos artificiales.

Cenaron frente al lago de Como con cubertería dorada, centros de flores muy recargados y mucha iluminación. Lo que no ha pasado desapercibido es la enorme tarta de boda...

Para la ocasión, Elettra lució un vestido ceñido con encaje y escote corazón. En la segunda parte de la boda, ya en el banquete y la posterior fiesta, se cambió y escogió un vestido mucho más informal, con apertura en la pierna y mucho más sexy.

