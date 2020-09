Anita Matamoros habla sobre sus planes de ser madre

La joven podría estar dispuesta a seguir los pasos de su hermana Laura Matamoros y convertirse en madre joven.

Kiko Matamoros confirma que no mantiene ningún tipo de relación con su hija Anita Matamoros.

Anita Matamoros se ha sometido este fin de semana a una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha sorprendido a sus fans con una inesperada respuesta que ha dado a una de las preguntas que le han hecho sus fans. Anita Matamoros ha confesado que quiere ser madre y que, además quiere ser madre joven. De esta manera parece que la joven se quiere unir a la 'baby boom' que se ha producido en los últimos meses entre las influencers. María Pombo, María Frubies, Marta Oria o Sandra Gago son algunas de las instagramers nacionales que se han convertido o se convertirán en madre en los próximos meses.

Y no no extraña, pues también tiene el ejemplo de su hermana Laura Matamoros. La joven decidió ser madre joven al igual que parecen ser las intenciones de su hermana menor. Las dos mantienen una excelente relación que se ha visto reforzada en los últimos meses. A Anita la hemos visto este verano disfrutando de las vacaciones estivales con su hermana Laura y su sobrino Matías, al que adora.

Y es que, a pesar de que la relación de Anita Matamoros y Kiko Matamoros se encuentra rota desde hace unos meses, la relación de las dos hermanas se ha visto reforzada en la última época. Quizás sea un buen motivo para darle dentro de poco un primito al hijo de Laura Matamoros. Anita mantiene una relación muy sólida con David Salvador, un joven empresario que ha conquistado su corazón y del que también ha confesado estar completamente enamorada. La joven así lo ha hecho saber también en esta ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores.

