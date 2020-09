Aurah Ruiz, sobre Jesé: “Tengo que aportar información de lo que está pasando”.

La ex gran hermana parece mantener una relación cordial con el padre de su hijo tras su sonados desencuentros.

Parece que la relación de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez vuelve a dar otra vuelta. El futoblista y la joven canaria comenzaron una relación hace varios años y poco después tuvieron un hijo en común, Nyan. Sin embargo, poco después del nacimiento de su pequeño, el amor se le acabó y acabaron poniendo punto y final a su historia de amor. Desde ese momento comenzaron una lucha encarnizada en los tribunales. La ex concursante de 'GH VIP' mantiene una lucha con el padre de su hijo por la poca atención que presta y porque no cumple sus obligaciones como padre, según las palabras de Aurah Ruíz. Y él por su parte cargó contra ella por hablar de su vida privada de forma pública y, supuestamente, mentir.

desterrada_aurahbcn Instagram

Hace tan sólo dos días, la joven explicaba a través de su canal de MTMAD que Jesé no se había presentado al juicio porque se encontraba trabajando fuera y que ella lo único que quería era firmar la paz con él para "acabar con esta pesadilla". Pues parece que no han esperado al 14 de diciembre cuando supuestamente se va a celebrar el juicio para hacer las paces. Según la fotografía que ha compartido una fan, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han pasado una velada de lo más romántica en París. La concursante de 'GH VIP 6' también compartió fotos en sus stories y fotografías de dicha cena, donde aparece sola pero con la misma camisa que en la imagen en la que sale con el padre de su hijo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además esta no es la primera vez que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez han sido pillados juntos. Hace tan solo unas semanas la expareja se dejaba ver en el parque de atracciones de Madrid. Un reencuentro que causó un gran revuelo pero sobre el que ninguno se ha pronunciado. ¿Será por el bien de su pequeño o es que han decidido dar una nueva oportunidad al amor? Ya sabemos que donde fuego hubo, cenizas quedan. Continuará...

Prepárate para el otoño Jersey metalizado Cortefiel 39,99 € - 24,99 € COMPRAR Vestido camisero Cortefiel 69,99 € - 34,99 € COMPRAR Parka ligera El Corte Inglés 99,99 € - 69,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Jo & Mr. Joe 12,90 € COMPRAR Emulsión de retinol The Ordinary 16,32 € Masajeador facial TOUCHBeauty



15,79 € Crema reductora Sodermol 25,90 € COMPRAR Limpiador de poros Xpreen 21,99 € - 19,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io