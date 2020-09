Cuando Mayka y Pablo se conocieron, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que se mantuvo abierto a tener citas con otras chicas. Así se presentaban al arrancar su andadura en 'La isla de las tentaciones': "Empezamos a quedar y fui yo la que lo intenté enamorar porque él no quería nada. Yo llegué a un acuerdo con Pablo al principio, de que los dos nos íbamos a respetar y, sin embargo, él hizo lo que le dio la gana". Algo que él admitía: "Es verdad que yo, al principio, no quería una relación seria porque acababa de salir de una relación de casi seis años. Así que quedaba con tres o cuatro chicas más, pero no era nada serio", reconoce Pablo, DJ murciano.

Pero ahí no acaba la cosa. En un momento de relax en la piscina con sus compañeros, tentadores incluidos, la murciana ha confesado que su novio le fue infiel cuando estaban empezando. Ha explicado que "me engañó al principio" y asegura que "me comí las babas de todo Murcia”, algo que le hizo volverse algo "loca": “Le dije que borrar a todas las tías que tenía”, ha afirmado.

Ha confesado que ha “luchado” mucho por su relación y que ha “llorado” mucho por él: “Yo me merezco a alguien que me quiera”, decía emocionada asegurando que igual quiere que su chico la engañe para que su relación se acabe de una vez. “Él me ha querido dejar millones de veces, pero yo le obligo a estar conmigo (…) Lloro y me pongo tan mal que vuelve”, le explicaba a su compañera. "Me haría un favor si veo algo", zanjaba.

