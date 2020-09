Óscar Ruiz se ha convertido en el décimo soltero de 'La isla de las tentaciones 2'.

Nada más llegar, el ex de Andrea ha fijado sus ojos en una de las chicas...

Ya sabíamos que el segundo programa de 'La isla de las tentaciones' iba a estar cargado de emociones y momentazos. Y es que el décimo soltero del reality ya ha aterrizado en República Dominicana. Óscar Ruiz, ex de Andrea Gasca, que también se ha convertido en la décima tentación del programa de televisión, ha llegado a la segunda edición del programa con muchas ganas de enamorarse. Una bomba que seguramente no va a dejar a ninguna de las chicas indiferente. De hecho, el ex participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha entrado arrasando. Nada más ver a las chicas, Óscar tenía claro cuál era su objetivo. Y es que parece que Ruiz tiene una clara favorita...

El malagueño ha vuelto a República Dominicana con ganas de vivir de nuevo la gran experiencia que tuvo el año pasado. "Aunque no saliera bien, no he vuelto a sentir lo que sentí aquí y quiero que esta vez sea la definitiva. Ese es mi motivo para volver aquí", aseguró Ruiz, muy convencido.

Nada más pisar la Villa Playa, el ex de Andrea ha fijado sus ojos en una de ella: ¡Mayka! A pesar de que la novia de Pablo no le ha hecho mucho caso al principio, parece que al final ha sucumbido a los encantos del rubio. Tanto es así que ha decidido cambiar su cita para tenerla con Óscar. Vamos, un triunfo total.

Mediaset

"Me ha llamado la atención desde primera hora", ha dicho a Sandra Barneda. Y Mayka ha recibido el piropo muy bien: "Me parece muy majo también".

"Mayka dice que le he llamado la atención, pero no soy su prototipo, pero a mí que me lo pongan difícil me gusta hasta más. Me vengo más arriba", avanzó el andaluz.

Mediaset

Tras la cita, parece que todo va viento en popa, y Mayka confesó que se va a dejar llevar poco a poco. "Me gusta que Óscar me cuide", dijo la novia de Pablo. ¿Conseguirá Óscar que Mayka caiga en la tentación?

