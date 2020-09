Andrea y Cristian protagonizan el primer flechazo de la edición.

La pareja podría estar junta tras 'La isla de las tentaciones 2'.

'La isla de las tentaciones 2' solo lleva dos programas en emisión, y ya sabemos que una de las pareja no habría podido superar la desconfianza y los celos. Se trata de la formada por Cristian Jerez y Melodie. Y es que Cristian nunca ha mentido sobre su objetivo en el programa de televisión. "Mi objetivo es disfrutar. No hay que pensar tanto en las chicas porque si no, no vamos a disfrutar", desveló. Y, lo cierto, es que bien se lo está pasando... Parece que Cristian ya ha fijado sus ojos en una de las tentaciones, Andrea Gasca, la popular concursante de la primera edición, con la que Cristian podría haber iniciado una relación fuera del reality. Pero ¿cómo se gestó esta relación?

Tras la entrada de la ex de Óscar Ruiz, Jerez se quedó prendado de la belleza de la joven. Aunque en un principio Andrea fijó sus ojos en Lester, novio de Marta Peñate, con el que protagonizó un momento muy 'hot' en la piscina, parece que el que de verdad le hacía tilín era Cristian. Y es que parece que lo suyo fue, sin duda, un flechazo en todo regla.

Este domingo hemos podido ver como, tras la primera cita con el novio de la ex concursante de 'GH 16', a la ex de Ismael ya se le caía la baba con el novio de Melodie.

"No hay mejor tentación que alguien que ya ha caído en ella", avanzó la 'princesita' de 'La isla de las tentaciones'. "Ojito con Cristian, en las distancias cortas gana un poquito y puedo acabar tentándole...", dijo la ex de Óscar. ¡Vamos que el lío ya está montado!

